Neuradno: SD bo za novo pravosodno ministrico predlagal Andrejo Katič

Na torkovi seji predsedstva SD so se dogovorili, da bodo premierju Robertu Golobu za kandidatko za novo pravosodno ministrico predlagali Andrejo Katič, poroča N1.

Po odstopu Dominike Švarc Pipan zaradi afere sodna stavba je pravosodni resor začasno na svoja pleča prevzel premier Robert Golob. Ta želi, da bi ime novega pravosodnega ministra dorekli do začetka naslednjega tedna.

V SD so pohiteli in po informacijah portala N1 bodo premierju za novo pravosodno ministrico predlagali Andrejo Katič. Ta je bila na čelu ministrstva za pravosodje v času vlade Marjana Šarca, zdaj pa je državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Kot še poroča omenjeni medij, predsednik vlade imenovanju Katičeve ni najbolj naklonjen. V SD pravijo, da pri svojem predlogu ne bodo slepo vztrajali, prav tako ne bodo vztrajali pri tem, da ohranijo vodenje pravosodnega ministrstva, bodo pa vztrajali, da ohranijo štiri ministrska mesta.