Odbor DZ za pravosodje zavrnil vsa predlagana priporočila SDS o stanju na področju korupcije

Člani odbora DZ za pravosodje so po maratonski razpravi nocoj zavrnili vsa predlagana priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji, ki so jih pripravili v opozicijski SDS. Za njihovo sprejetje je glasovalo pet članov, proti jih je bilo devet. DZ bo sicer o stanju na področju korupcije razpravljal na izredni seji v sredo.

Živahna, skoraj šest ur trajajoča razprava na današnji seji odbora za pravosodje je povečini minila v duhu medsebojnih očitkov o spornih praksah ter primerih koruptivnih praks in afer v preteklih letih in desetletjih. Medtem ko je opozicija izpostavljala zlasti afero spornega nakupa stavbe na Litijski cesti, je koalicija vrnila žogico in poudarjala, da so se številne sporne in koruptivne prakse dogajale tudi v času vlad Janeza Janše.

Hoivik napovedal, da bodo v SDS podprli vsa predlagana priporočila

Da predlog priporočil, ki so jih spisali v SDS, ne bo dobil podpore, se je nakazovalo že med razpravo. Poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer je v imenu poslanske skupine napovedala, da bodo glasovali proti njihovemu sprejetju, kot razlog pa navedla mnenje zakonodajno-pravne službe DZ.

Ta je med drugim opozorila, da predlagana prva točka priporočila, ki se nanaša na izpolnjevanje dolžnega ravnanja vlade pri nakupu stavbe na Litijski cesti, ne konkretizira ukrepov za delo vlade, temveč posega v njeno pristojnost, da samostojno opravlja svoje funkcije, kar presega namen priporočila kot akta državnega zbora. V Svobodi soglašajo tudi z mnenjem zakonodajno-pravne službe, da je vsebina več predlaganih priporočil vsebinsko zelo podobna že sprejetim priporočilom, zato bi lahko šlo za njihovo podvajanje v istem sklicu državnega zbora.

"Današnje glasovanje bo odraz tega, kako vladna koalicija oziroma člani odbora za pravosodje menimo, da je treba ravnati s korupcijo oziroma njenimi tveganji," je poudaril poslanec SDS Andrej Hoivik.

Napovedal je, da bodo v stranki SDS podprli vsa predlagana priporočila, kot najpomembnejše pa izpostavil njihovo drugo točko, po kateri naj vlada glede na koruptivno in klientelistično ravnanje pri nakupu stavbe na Litijski cesti razmisli, ali je še primerna za opravljanje funkcije skladno s prisego in ustavo.

Švarc Pipanova: Za uspešen spopad treba počistiti s spornimi praksami na področju kadrovanja

Po oceni ministrice za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Dominike Švarc Pipan bo za uspešen spopad s korupcijo treba počistiti tudi s spornimi praksami na področju kadrovanja. Pri tem je med drugim poudarila pomen ustrezne ureditve kadrovanja v državni aparat oziroma strukture državne uprave, učinkovito preprečevanje klientelističnega ali zaslužnega kadrovanja v te organe, učinkovito regulacijo lobiranja in stikov kot tudi učinkovito razmejitev vloge parlamentarnih strank pri strankarskem delovanju ter pri delovanju državne uprave, ki je bolj kot ne ničelna, je poudarila.

Po oceni Švarc Pipanove se meje med omenjenimi pristojnostmi brišejo, in ne samo v eni stranki ter ne samo zadnje leto ali dve, ampak je to kar nekako značilnost našega postsocialističnega sistema.

Kot pomembno je poudarila tudi, da se pristojni organi in institucije odzovejo na sume nepravilnosti in zaščitijo tako imenovane žvižgače znotraj uslužbenskih struktur ter poskrbijo, da se sledi nepravilnosti ne zakrijejo v skladu z zakonom o kazenskem postopku.

"Daleč najpomembnejše je, da imamo učinkovit, neodvisen, stabilen, materialno ustrezno podkrepljen in dobro voden sistem odkrivanja ter pregona, ki ga sestavljajo policija, tožilstvo, sodstvo in v neki manjši meri tudi komisija za preprečevanje korupcije," je med drugim dodala Švarc Pipanova.