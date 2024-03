To je Švarc Pipanova dejala Katičevi ob predaji poslov

Dominika Švarc Pipan je dejala, da je hvaležna za priložnost, da je lahko vodila ministrstvo, in da jo veseli, da se vrača na ministrsko mesto ravno Katičeva, ki je že bila ministrica za pravosodje. Ob tej priložnosti ji je tudi čestitala: "Želim ji uspešno delo in da se ministrstvu za pravosodje povrne ugled, ki si ga zasluži." Katičeva pa se je predhodnici zahvalila za njeno delo.

Andrejo Katič je na ministrsko funkcijo s 45 glasovi za in 18 proti DZ potrdil v torek, do menjave pa prihaja po odstopu Dominike Švarc Pipan zaradi očitkov o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Ravno v torek so na ministrstvu in številnih drugih lokacijah potekale tudi hišne preiskave zaradi sumov zlorabe položaja, med osumljenimi sicer ni Švarc Pipanove, je pa med njimi več uslužbencev ministrstva.

Katičeva bo že danes preklicala pooblastila vsem uslužbencem

Katičeva je ob prihodu na ministrstvo potrdila, da bo že danes preklicala vsa pooblastila uslužbencem ministrstva. "Ne, ker ne bi zaupala nekaterim sodelavkam in sodelavcem, ampak predvsem zato, da vidim, kakšna pooblastila imajo in da se lahko sama prepričam o njihovih znanjih in kompetencah za opravljanje najpomembnejših zadev," je pojasnila že prejšnji teden ob napovedi ukrepa med predstavitvijo kandidature na odboru DZ. Več o reševanju afere pa bo lahko povedala v prihodnjih dneh, je dejala, še preden sta si s predhodnico predali posle.

Med izzivi, ki jo čakajo, je tudi uresničitev odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, s katero vlada in DZ zamujata že več kot 60 dni, sodniki in tožilci pa zaradi tega že od začetka leta izvajajo protestne aktivnosti. Predstavniki Slovenskega sodniškega društva bodo danes na državno odvetništvo predali več kot 300 zahtevkov sodnikov za mirno rešitev glede prikrajšanja pri plačah.

Sestala se bo s predsednikom vrhovnega sodišča

Katičeva je že napovedala, da bo vlada pristopila k uresničevanju odločbe skozi poseben zakon, ki da ga pripravljajo na ministrstvu za javno upravo. Se bo pa danes opoldne sestala s predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem. Kot je dejala, gre za formalen obisk, "saj se spodobi", da se srečata ob začetku mandata. V četrtek pa se bodo o uresničitvi ustavne odločbe pogovarjali s predstavniki pravosodja.

Katičeva sicer mesto ministrice za pravosodje zaseda že drugič, prvič je funkcijo opravljala v vladi Marjana Šarca, skupno pa je to že njen tretji ministrski mandat, saj je v vladi Mira Cerarja vodila ministrstvo za obrambo. Tudi aktualno vladno ekipo dobro pozna, doslej je bila namreč državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo.