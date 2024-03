Golobovi načrtujejo novo komunikacijsko strategijo

Potem ko so se pretekli teden iz kroga premierja Roberta Goloba poslovile tri najožje sodelavke, je Golob napovedal še korenite spremembe na področju komuniciranja v stranki Gibanje Svoboda. V premierjevem kabinetu so za spletni portal 24ur.com potrdili, da se je Golob sestal s spletno vplivnico Samanto Cimerman, ki mu je predstavila zadnje smernice in trende na družbenih omrežjih.