Robert Golob zavrnil namigovanja, da odhaja za komisarja v Bruselj #video

Kot je premier Robert Golob zatrdil sam, je na to temo v zadnjih dneh dobil številna vprašanja, tako od novinarjev kot tudi ljudi, ki so ga to spraševali na družbenih omrežjih.

Golob: Svoj mandat bom oddelal do konca

"V zadnjem dnevu sem prejel cel kup sporočil, vsi me sprašujete isto. Odgovor je vedno enak: Ne odhajam nikamor. Svoj mandat bom oddelal do konca," je v videoposnetku objavljenem na Facebooku in Instagramu na vprašanje odgovoril Golob. Kot je še dodal, se bo ta teden ustavil v Mariboru na okrogli mizi o zdravstvu, kjer bodo govorili o prihodnosti javnega zdravstvenega sistema.

Po številnih odhodih iz premierjeve ekipe najožjih sodelavcev so se namreč v zadnjih dneh v javnosti pojavila namigovanja, da naj bi se premier Golob začel zanimati za komisarski položaj.

Pretekli teden v sredo je svojo odločitev, da bo Gibanje Svoboda zapustila konec meseca, že sporočila generalna sekretarka stranke Vesna Vuković. Na mesto generalnega sekretarja stranke bo zdaj sedel Rok Marolt. Za enako potezo kot Vukovićeva se je odločila tudi vodja kabineta predsednika vlade Petra Škofic, katere mesto bo prevzel Luka Špoljar.

Premierjev kabinet s 1. aprilom zapušča tudi državna sekretarka za kulturo Kaja Širok, poslavlja pa se tudi premierjeva svetovalka za gospodarske zadeve Saša Leban.

