Poslanca Gibanja Svoboda zapuščata poslanske vrste

Zavec je bil v odboru za gospodarstvo in odboru za izobraževanje, znanost in mladino ter podpredsednik ustavne komisije, Marzidovšek pa podpredsednik odbora za gospodarstvo in član odborov za zunanjo politiko in kulturo. Zavec je bil v izvoljeni v volilni enoti Ptuj 2, Marzidovšek v Mariboru.

V skladu s pravili, ki veljajo za poslance, bo Zavca nadomestil Dejan Süč, ki je bil izvoljen v Lendavi, Marzidovška pa Jurij Lep, ki je bil izvoljen v Rušah.

Martin Marzidovšek Foto: STA