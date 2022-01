Poskus uboja na Tolminskem: policisti izsledili 38-letnega osumljenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste Policijske uprave Nova Gorica so v nedeljo, 2. januarja, ob 17.50 obvestili o poskusu uboja na Tolminskem. 38-letni moški se je s kombijem večkrat naklepno zaletel v 50-letnega voznika pred sabo z namenom, da bi ga na nevarnem odseku ceste izrinil z vozišča in mu na ta način poskušal vzeti življenje. Kot so sporočili s policije, so osumljenca izsledili naslednji dan.

"Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so 38-letnega osumljenca s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja v torek, 4. januarja, popoldne privedli in izročili v nadaljnji postopek k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor," so sporočili s policije.

Kaj se je dogajalo?

38-letni voznik se je na lokalni cesti med naseljema Bukovo in Grahovo ob Bači v občini Tolmin s tovornim vozilom oziroma kombijem večkrat naklepno zaletel v 50-letnega voznika osebnega vozila, ki je vozil pred njim. S kombijem je trčil v osebni avtomobil in nato s povečano hitrostjo vožnje vozilo potiskal približno 50 metrov naprej po vozišču do levega ovinka, kjer na desnem delu ceste ni zaščitne odbojne ograje, pod voziščem pa je prepadna brežina, globoka 40 metrov.

50-letni voznik je močno zaviral, da bi se izognil padcu v brežino, pa je z vozilom zapeljal na skrajno levo stran vozišča ter pri tem s sprednjim delom avtomobila trčil v podporni zid na levi strani ceste. Nato je odpeljal nekaj sto metrov naprej, se ustavil ter zaradi bojazni za življenje pobegnil v bližnji gozd in poklical policijo. Po nekaj minutah se je do njegovega avtomobila pripeljal 38-letnik, razbil steklo na zadnjih vratih in iz notranjosti avtomobila vzel tablični računalnik ter ga vrgel v bližnjo grapo za odvodnjavanje.

Policisti 38-letniku odvzeli prostost

Osumljenec se je nato s kombijem odpeljal proti naselju Grahovo ob Bači. Tolminski policisti so poškodovan kombi našli še istega dne v večernih urah na tamkajšnji železniški postaji, 38-letnika pa so izsledili naslednji dan, v ponedeljek, 3. januarja, v enem od naselij v Baški grapi na Tolminskem. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali v policijskih prostorih.