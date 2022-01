Na Celjskem dva poskusa uboja

Celjski policisti so obravnavali dva poskusa uboja. Včeraj okoli 21.30 so bili obveščeni o poskusu uboja v Preboldu, kjer je 45-letni moški zabodel 44-letnika in ga hudo poškodoval. Okoli pol treh zjutraj pa je v Celju moški z nožem zabodel in hudo poškodoval 45-letno žensko, po dejanju pa je s kraja pobegnil.