Poskus uboja v Celju: policija išče osumljenca na fotografiji

35-letni moški je v soboto dopoldne v Celju zabodel 38-letnika in ga huje poškodoval. Policisti Policijske uprave Celje osumljenca še niso našli. V povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja poskusa uboja policisti pozivajo vse, ki bi opazili osebo s fotografije, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113.

V soboto okoli 10.45 so v Celju na pešpoti ob železnici, med Vojkovo ulico in stanovanjskim naseljem Plava laguna, policisti obravnavali poskus uboja.

Moška, stara 35 in 38 let, sta se sprla, spor pa je prerasel v pretep, med katerim je 35-letni osumljenec z nožem zabodel 38-letnika in ga huje poškodoval.

35-letni osumljenec, doma z območja Celja, je po dejanju s kraja pobegnil. Policija ga še vedno išče. Stanje poškodovanega 38-letnega moškega, doma z območja Šempetra v Savinjski dolini, je stabilno.