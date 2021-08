Ponujajo tudi dvesto evrov za cepljenje − za ceno groženj in ogorčenja #video

Zaradi slabe epidemiološke slike in napovedi o četrtem valu epidemije so zelo zaskrbljeni tudi v podjetjih. Med zaprtjem javnega življenja je zaposlenim pomagala država, medtem ko so podjetja za svoje preživetje morala poskrbeti sama. Da bi se izognili ponovnemu zaprtju ali tveganju, da bo velik del zaposlenih primoran v karanteno, se vse več podjetij odloča za spodbude zaposlenim za cepljenje. A zdaj so direktorji, ki se odločajo za to, naleteli na ogorčene odzive in ostro nasprotovanje ter celo na neposredne napade, ki pa so za zdaj omejeni na družbena omrežja.

Po lanski štirinajstdnevni karanteni tretjine zaposlenih je direktor trebanjskega podjetja REM Igor Kastelic ocenil, da si česa podobnega enostavno ne more privoščiti in zaposlenim za cepljenje proti covid-19 ponudil 200 evrov nagrade. Ker gre za bruto izplačila, bodo od tega največ imeli tisti, z najnižjimi plačami. Zaposleni v proizvodnji bi tako prejeli okoli 150 evrov neto.

Bolje cepljenje kot redna testiranja

Ob tristo zaposlenih in cilju vsaj 70-odstotne precepljenosti v podjetju je Kastelic za to zagotovil 48 tisoč evrov. Kar je še vedno bistveno cenejše in varneje od rednega testiranja zaposlenih, meni.

''Zakaj? Ker to za enega delavca znaša 144 evrov na leto. To je 1.700, 1.800 evrov, kar je za delodajalca že velik strošek za enega delavca, če so trije, pa pomnožimo in vidimo, kakšni stroški nastajajo tu,'' je pojasnil Branko Meh z Obrtne zbornice Slovenije.

Zato tovrstne akcije podpirajo tudi vse strokovne organizacije, vključno z Gospodarsko zbornico Slovenije. ''Mi zagovarjamo že nekaj časa, da je zdaj čas, da od kolektivne odgovornosti preidemo na odgovornost vsakega posameznika, torej, da omejimo širjenje pandemije covid-19, če že imamo cepiva in jih celo lahko izbiramo, da naredimo to odgovorno potezo in se gremo cepit,'' pa meni Aleš Cantarutti.

Grozilna pisma in krvave roke

A Kastelic je doživel nekaj, česar ni pričakoval, nanj se je vsul plaz očitkov. Po elektronski pošti je prejel grozilna pisma, v katerih mu očitajo, da ima krvave roke, največ ogorčenja pa je sprožil na družbenih omrežjih. Tradicionalno so nasprotniki cepljenja navajali predvsem tri ključne argumente proti cepljenju: verske, zaščito osebne svobode ali strah. Moderni nasprotniki, sploh v Sloveniji, pa se, kot kaže, ugotavljajo na Planet Tv, osredotočajo predvsem na zadnjega, strah.

Različne nagrade za cepljenje v številnih podjetjih

Podobno razmišljajo tudi v številnih drugih podjetjih, ki zaposlenim ponujajo nagrade za cepljenje, eno prvih je bilo ETI izlake, ki zaposlenim ponuja 70 evrov bruto plačila ali pa neobdavčen znesek na njihov pokojninski račun. Še dlje so šli v Ljubljanskih mlekarnah, kjer so za zaposlene organizirali cepljenje. ''Cepljenje smo spodbudili s tem, da smo dali dan izrednega dopusta, ki ga lahko izkoristijo do konca leta,'' so pojasnili.