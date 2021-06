Slovenija med najbolj priljubljenimi za naložbe nemških podjetij #video

Pogled od zunaj lahko pomaga pri spoznavanju in osredotočanju na težave in nujno potrebne ukrepe. ''Predlagam prilagoditev delovne zakonodaje dejanskim razmeram, obdavčitev je pomemben dejavnik, sistem nagrajevanja pa bi morali poenostaviti,'' je povedal Christoff Vollstedt iz družbe Henkel Maribor.

Slovenija sicer še naprej ostaja ena od najbolj priljubljenih destinacij za nemške naložbe. V skupnem seštevku smo letos na četrtem mestu – v konkurenci 17 držav srednje in vzhodne Evrope. Nemški menedžerji države ocenjujejo glede na operativno okolje. Torej stroški dela, infrastruktura, dobavitelji in podobno, drugi kriterij je trg dela, pri čemer imajo vlagatelji največ pomislekov, na tretjem mestu pa so gospodarski in politični pogoji.