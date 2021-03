Velika slovenska naložba v Nemčiji

Slovenske skakalke in skakalci so v Oberstdorfu osvojili štiri medalje.

Pričakovanja pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo so bila v slovenskem skakalnem taboru razumljivo visoka. Pogled na dosežke v ženski in moški konkurenci je vplival optimizem. Slovenska odprava se je v domovino vrnila s štirimi skakalnimi medaljami, kar je največ v vsej zgodovini. In to je dober kapital pred domačim prvenstvom v Planici, ki ga bo gostila čez dve leti. A ni bilo vse tako lahko, kot se sliši, saj so imeli nekateri pred seboj prav posebne izzive, ki bodo ob pravih smernicah dober kapital za prihodnost.

Skakalne medalje na SP v Oberstdorfu

Slovenska nordijska družina se sicer lahko pohvali s kar šestimi medaljami, kar jo je uvrščalo na šesto mesto med vsemi državami udeleženkami v Oberstdorfu. Prvo je pritekla Anamarija Lampič v šprintu, ki se je brona veselila tudi v tandemu z Evo Urevc, prav tako v šprintu.

Štiri medalje so osvojili v skakalnem taboru. Pod tri so se podpisala dekleta. Ema Klinec je skočila do zgodovinske ženske slovenske skakalne medalje in povrhu vsega je bila zlatega sijaja. Pred njo je ta podvig na nordijskih svetovnih prvenstvih uspel Franciju Petku (Val di Fiemme 1991) in Roku Benkoviču (Oberstdorf - 2005). Ekipa (Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec) je nato skočila do srebra, Nika Križnar do brona in zaokrožila komplet ženskih medalj v Nemčiji.

Pritisk na dekleta je bil pred odhodom zelo velik. Nika je na prvenstvo vendarle pripotovala kot vodilna v svetovnem pokalu. Od nje se je pričakovalo, da bo skočila do medalje. Zato je imela nekaj preglavic na srednji skakalnici. A jo je ekipna tekma sprostila, da je nato razkazovala svoj repertoar na veliki napravi in se vsa objokana veselila še posamičnega brona.

Prav posebno šolo je imela Ema, ki je znana kot perfekcionistka. Njena želja je vrh in nekajkrat v karieri je pri pohodu do zmage v svetovnem pokalu že potegnila krajšo. Najbolj pomembno je, da se posameznik ali posameznica iz vsake šole kaj nauči. In Ema se je. Letos je v Hinzenbachu prestala eno večjih šol, ko se ji je za las izmuznila zmaga, nato pa šla naslednja dva dneva iz svojih okvirjev in je iskala novo pot. Takrat se ji je zalomilo. Spoznala je, da izsiljevanje ne prinese nič dobrega, na prvenstvu pa se ji je vse skupaj poplačalo z velikim zlatom.

Slovenske skakalke, ki so zelo čustvene, so doživele šok takoj po njeni medalji. Emo je zmagoslavje zagotovo dodobra čustveno izčrpalo, naslednje jutro je skupaj z reprezentančnimi kolegicami izvedela, da je glavni trener in tvorec vsega Zoran Zupančič pozitiven na covid-19. Zlata Ema je dobila novo gradivo za preučiti. Moči so ji pojenjale na ekipni tekmi in tekmi mešanih ekip. Ko je že kazalo, da bo imela težave tudi na veliki skakalnici, se je po dnevu počitka pobrala in spet dvignila ter bila v družbi najboljših. Dokazala si je, da lahko hitro preskoči ovire, ki se sprva zdijo visoke.

Ob pogledu na starost naših dveh skakalk, ki sta bili uspešni na posamičnih tekmah, so lahko slovenski navijači optimistični v luči olimpijskih iger prihodnje leto in nordijskega svetovnega prvenstva 2023 v Planici. Ema je dopolnila vsega 22, Nika 20 pomladi, povrhu vsega pa v ozadju počasi trka na vrata nov val mladih skakalk, ki bodo kmalu okusila čare svetovnega pokala.

Lanišek opravil z odliko

Pri slovenskih skakalcih je imela Slovenija v Anžetu Lanišku aduta za posamično medaljo, medtem ko pri preostalih ni bilo realno pričakovati, da bo kdo skočil na oder za zmagovalce. Možnost je bila še tekma mešanih ekip in moška ekipna preizkušnja, vendar se Sloveniji na obeh ni izšlo po željah.

Zato pa je Lanišek pokazal, da je iz dneva v dan vse bolj trden. Vidi se, da je doumel, da je pri skokih postopna pot tista prava. V nasprotnem primeru se lahko hitro zgodi, da si muha enodnevnica. Že drugo sezono se razvija v stabilnega skakalca, ki je vselej v igri za najvišja mesta. Zmago v svetovnem pokalu še išče, zato pa so bile štiri uvrstitve na zmagovalni oder pred odhodom v Oberstdorf dovolj velik kapital, da je bil v krogu favoritov za medalje.

Ni se ustrašil izziva in na manjši skakalnici skočil do brona. S tem je stopil še eno stopničko višje v karieri. Pri njem ni več tistega hitenja in zaletavanja. Stopica po poti, v katero verjame in mu prinaša rezultate. Po bronastem odličju je postal vroč tudi za novo medaljo na veliki skakalnici. A je nekdo očitno želel, da mora v skokih predelati še dodatno snov in se psihološko pripraviti, ko udari tudi poškodba. Težave s hrbtom so ga namreč bremenile, da je bil v zraku celo njegov nastop na veliki skakalnici. S pomočjo protibolečinskih injekcij je stisnil zobe in skočil kar do petega mesta. Čeprav medalje ni dobil na veliki napravi, je pridobil na samozavesti, saj je bil navkljub težavam konkurenčen najboljšim.

Vse te medalje v Nemčiji so velika naložba za slovenske skoke. Vendarle so naslednje leto pred vrati olimpijske igre v Pekingu, dve leti pozneje pa še domače prvenstvo v Planici.

Peter Prevc se še išče, nihajoča brata, Bor pridobiva kilometrino

Če je v ženskem delu materiala za odličje kar nekaj, je v izenačeni moški konkurenci manjše število slovenskih orlov. Slovenski šampion Peter Prevc že lep čas išče pot, da bi bil spet morebiti v družbi najboljših. Res, da mu je pred prvenstvom ponagajal koronavirus, vendar tudi pred tem ni bil na mestih, ki bi ga zadovoljila. Da bi lahko imel trdno osnovo za napad proti stopničkam, na katerih je že tolikrat stal v karieri. Če bo dobil osebni boj, ga bomo zagotovo spet videli višje na lestvici, kar bi ga razumljivo pomirilo. In mirnost na skakalnici je tista, ki jo potrebuje.

Bor Pavločič je imel letos veliko šolo na domačem prvenstvu v Planici, kjer se je psihološko sesul. Bistveno bolj optimistično se je lotil Oberstdorfa, bil na manjši skakalnici osmi, nato pa imel na veliki prevelika nihanja, povrhu vsega bil zaradi prenizke teže celo diskvalificiran. Zato je dobrodošlo, da je pred prihodom na prvenstvo krstno skočil na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. In ker med najboljšimi še nima takšne kilometrine, bi lahko ob pravem in postopnem nadaljevanju postal eden od trdnih članov slovenske ekipe za najvišje domete.

O oceni Ceneta Prevca ni treba pretirano razglabljati, saj že sam po nastopih praktično vselej izpostavlja, da mu ponagaja glava. Morda pa se bo kaj naučil od Laniška in bo lahko v bodoče naredil tako želen umirjen preskok.

Domen Prevc se je izkazal na ekipni tekmi, vendar so pri njem oscilacije še vedno prevelike, da bi bil stabilen skozi celotno zimo.

Besedo si jasno zasluži tudi selektor Robert Hrgota. Z nadzvočno hitrostjo se razvija njegova trenerska kariera. Decembra je po slovesu Gorazda Bertonclja prevzel vodenje članske A ekipe. V kratkem času je pokazal, da je zaupanja vreden in pričakujemo lahko, da bodo skakalci v bodoče nadaljevali z delom pod njegovim mentorstvom. Tudi njega ženejo najvišji cilji, zato ne dovoli polovičarstva. Zanimivo bo videti, kako se bo lotil Timija Zajca, ki je sicer velik kapital.

Bosta Peterka in Prevc dobila naslednico?

Sezona pa se še ni končala, čeprav imajo dekleta in fantje pred seboj nekoliko daljši premor zaradi odpovedane norveške RAW Air turneje. Nadomestno tekmo so dobili v Planici, ki bo med 25. in 28. marcem gostila tri posamične in eno ekipno tekmo. Pravšnji poligon, da slovenski fantje na domačem terenu skočijo še na kakšne stopničke.

Nika Križnar je osvojila bronasto medaljo na veliki skakalnici, do konca sezone bo bila še bitko za veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

Bolj razburljivo je v ženski karavani, kjer bi lahko šla Nika Križnar po sledeh Primoža Peterke, s katerim sta sodelovala v ženski reprezentanci, ko je bil Peti še pomočnik v izbrani vrsti, in Petra Prevca. V igri je namreč veliki kristalni globus. Štiri tekme pred koncem ima pred najbližjo zasledovalko Japonko Saro Takanaši pet točk prednosti. Možnost, da se sezona zaključi na najboljši možen način, čeprav je že zdaj uspešna, torej je. Povrhu vsega na petem mestu najdemo zlato Emo Klinec, ki bi lahko posegla tudi po tretjem mestu, za katerim zaostaja 71 točk. V marcu bo tako še napeto.