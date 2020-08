Pompeov obisk v Sloveniji bo trajal šest ur

Uradni program prvega obiska ameriškega zunanjega ministra v Sloveniji po 23 letih je vladni urad za komuniciranje objavil šele danes popoldne, ko je bil dokončno usklajen.

Visoki ameriški gost bo s Češke na ljubljansko letališče skupaj s soprogo Susan in z delegacijo prispel predvidoma ob 10.15. Na letališču ga bo sprejel slovenski zunanji minister Anže Logar in ga nato pospremil do Bleda, kjer se bo sestal s premierjem Janšo.

Najprej se bosta v Vili Bled na delovnem srečanju sestali delegaciji obeh držav, Pompeo in Janša pa se bosta nato sestala tudi na štiri oči. Za to je predvidenih 55 minut, poroča STA.

Pogovori namenjeni krepitvi dvostranskega sodelovanja

Pogovori naj bi bili po napovedih Janševega kabineta namenjeni pregledu in krepitvi dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in ZDA, tako na političnem kot gospodarskem področju. Po napovedih State Departmenta je pričakovati tudi pogovore o morebitnem novem bloku nuklearke v Krškem, pa tudi o drugih aktualnih zadevah v mednarodni skupnosti, med drugim pogovorom o položaju na Zahodnem Balkanu.

Po koncu podpis skupne izjave o varnosti v omrežjih 5G

Sicer pa je tokratna Pompeova pot po Srednji Evropi, ki vključuje tudi Češko, Avstrijo in Poljsko, namenjena predvsem krepitvi zavezništev v ameriškem "spopadanju" s Kitajsko v kibernetskem prostoru. Tako naj bi bili v ospredju Pompeovega obiska v Sloveniji pogovori o zagotavljanju varnosti pri vzpostavljanju telekomunikacijskih omrežij nove generacije. V ta namen bo po koncu delovnih pogovorov z zunanjim ministrom Logarjem podpisal skupno izjavo o varnosti v omrežjih 5G.

Janša in Pompeo naj bi nato v 20 minutah na skupni novinarski konferenci razkrila vsebino pogovorov. Zbrani novinarji bodo imeli priložnost zastaviti dve vprašanji - eno slovenski, drugo pa ameriški novinarji. Slednjih naj bi bilo s Pompeom sedem ali osem, piše STA.

Z delegacijo zdravnik, ki ves čas spremlja njeno zdravstveno stanje

V kabinetu predsednika vlade so zagotovili, da je bila celotna delegacija, ki prihaja iz ZDA, sicer države na rdečem seznamu držav z veliko stopnjo tveganja glede okužbe z novim koronavirusom, testirana že ob odhodu in nato še enkrat na Češkem.

V spremljevalni ekipi je tudi zdravnik, ki vseskozi spremlja zdravstveno stanje delegacije, vključno z novinarji, so še pojasnili v KPV.

Pomembna tema tudi energetika

Po novinarski konferenci bo sledil še sestanek o energetiki, ki se ga bo udeležil tudi slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Energetika naj bi bila med glavnimi temami tudi pogovora Pompea in slovenskega predsednika Pahorja, ki bo ameriškega gosta nekaj pred 14. uro sprejel na drugi strani Blejskega jezera, v Vili Zlatorog in ga pogostil s kosilom.

Iz predsednikovega urada so poudarili, da si Slovenija želi z ZDA, strateško zaveznico in partnerico, poglabljati odnose na številnih področjih, še posebej na varnostnem, gospodarskem in znanstveno-tehnološkem. Želi krepiti tudi sodelovanje v prid stabilnosti in razvoja na Zahodnem Balkanu in drugje po svetu.

Pompeo bo glede na program obisk v Sloveniji sklenil okoli 16. ure. Z ljubljanskega letališča naj bi se odpravil po fotografiranju z ameriško veleposlanico v Sloveniji Lyndo Blanchard, njeno družino, marinci in tudi pripadniki slovenske policije. V petek ga nato čakajo pogovori na Dunaju, v soboto pa še v Varšavi, poroča STA.