Pompeo napovedal več vojaškega sodelovanja med ZDA in Grčijo

Grški premier Kiriakos Micotakis in ameriški državni sekretar Mike Pompeo sta napovedala okrepitev sodelovanja med Grčijo in ZDA.

Grški premier Kiriakos Micotakis in ameriški državni sekretar Mike Pompeo sta napovedala okrepitev sodelovanja med Grčijo in ZDA. Foto: Reuters

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je po današnjem srečanju z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom v Atenah napovedal krepitev sodelovanja med ZDA in Grčijo, še posebej na vojaškem področju. Pompeo je dejal, da bo to koristno za gospodarstvo in da bo pomagalo spodbujati ameriške naložbe v tej državi.

Grški premier Kiriakos Micotakis je poudaril, da se s tem odpira novo poglavje v zgodovini obeh držav, in dodal, da odnosi med državama še nikoli niso bili tako dobri, kot so danes. Po mnenju ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea je z varnostnega vidika pomembno, da državi sodelujeta.

Državi bosta sodelovali tudi na vojaškem področju

Oba sogovornika sta dejala, da bodo države zveze Nato okrepile vezi v energetiki in gospodarstvu. Pompeo je z grškim zunanjim ministrom Nikosom Dendiasom danes podpisal amandma k sporazumu o vzajemnem obrambnem sodelovanju. Omenjeni sporazum ameriški vojski zagotavlja porabo pomorskega oporišča Souda Bay in letališča na Kreti.

Med Pompeovim obiskom v Grčiji so v Atenah izbruhnili tudi protesti. Foto: Reuters

Danes podpisani amandma ameriškim silam poleg uporabe oporišča Souda, edinega v Sredozemskem morju in južni Evropi, ki lahko sprejme največje letalonosilke, omogoča tudi uporabo letalskih oporišč Stefanovikejo in Larisa v osrednjem delu države ter pristanišča Aleksandroupoli blizu meje s Turčijo. Odnosi med državama so se sicer okrepili po ohladitvi odnosov med ZDA in Turčijo.

Pompeov obisk spremljali protesti

Med Pompeovim obiskom v Grčiji so v Atenah potekali tudi protesti. Skupina protestnikov se je odpravila proti ameriškemu veleposlaništvu in se tam spopadla s policijo, ki je demonstrante razgnala s solzivcem. Po napovedi okrepitve vojaškega sodelovanja med državama je nekaj aktivistov v znak nasprotovanja pobarvalo kip nekdanjega predsednika ZDA Harryja Trumana v središču grške prestolnice.

Proti krepitvi vojaškega sodelovanja so protestirali na trgu Sintagma pred grškim parlamentom, kjer so protestniki med drugim vzklikali: "Američani, morilci ljudi!" Med demonstranti naj bi bili predvsem člani sindikatov in komunistične stranke KKE. Policija je protestnike odgnala s solzivcem in pendreki.

Pompeo je v Atene prispel v petek zvečer, grško prestolnico pa bo zapustil v nedeljo. S tem bo sklenil evropsko turnejo, med katero je obiskal tudi Italijo, Črno goro in Severno Makedonijo.