Skrivnostna Trumpova davčna napoved: žvižgač prijavil neprimeren pritisk na uradnike

Kongresni odbor za razdeljevanje proračunskih sredstev je julija dobil prijavo žvižgača v ameriškem ministrstvu za finance zaradi neprimernega pritiska na uradnike, ki vodijo revizijo davčnih napovedi predsednika Donalda Trumpa in podpredsednika ZDA Mika Pencea. To je le zadnja v vrsti front okoli Trumpovih davkov.

Demokrati v kongresu imajo v rokah novo prijavo žvižgača, potem ko je bila zaradi prijave drugega žvižgača iz obveščevalne skupnosti glede Trumpovega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim uvedena preiskava pred ustavno obtožbo za odstavitev Trumpa s položaja.

Za zdaj še ni jasno, kaj natančno novi žvižgač očita in komu, znano pa je, da naj bi nekdo pritiskal na izvajalce revizije davčnih napovedi Trumpa in Pencea.

Skriva davčno napoved

Trump je bil leta 2016 prvi predsedniški kandidat v sodobni ameriški zgodovini, ki je skrival svoje davčne napovedi z utemeljitvijo, da poteka njihova revizija, čeprav ta ne prepoveduje objave. Po volilni zmagi pa je trdil, da mu davčnih napovedi ni treba objaviti, ker je zmagal.

Kongresni demokrati so po prevzemu večine v predstavniškem domu v začetku leta povečali pritisk na Trumpa in skušajo politično večino izkoristiti, da pridejo do njegovih davčnih skrivnosti.

Foto: Reuters

Trumpov minister zavrnil demokrate

Predsednik odbora za razdeljevanje proračunskih sredstev Richard Neal je spomladi od finančnega ministrstva, pod katerega spada davčna uprava, zahteval predajo Trumpovih davčnih napovedi za zadnjih šest let. Demokrati želijo videti, komu vse in koliko je Trump dolžan, na čelu z ruskimi finančnimi viri.

Finančni minister Steven Mnuchin je nato prekršil zakon iz leta 1924, ki od njega zahteva, da pooblaščenim kongresnim predstavnikom, med katerimi je predsednik odbora za razdeljevanje proračunskih sredstev, preda vse zahtevane davčne podatke. Mnuchin je zahtevo zavrnil z ugotovitvijo, da gre za poskus politične diskreditacije predsednika.

To je verjetno res, če je v napovedih kaj takšnega, kar ga lahko diskreditira, vendar zakon o tem ne govori nič. Ministrstvo in kongres sta trenutno zapletena v spor na sodiščih.

Neal je zdaj od generalnega inšpektorja finančnega ministrstva zahteval preiskavo o tem, kako se je obravnavala zahteva njegovega odbora za Trumpove davke. Vršilec dolžnosti generalnega inšpektorja Rich Delmar je v petek potrdil, da preiskavo izvaja.

Tožilci na eni, pravosodno ministrstvo na drugi strani

Trumpove davčne napovedi želijo tudi newyorški tožilci, ki so prav tako zapleteni v sodni spor s Trumpom in tudi z zveznim pravosodnim ministrstvom, ki se je postavilo na Trumpovo stran in od sodišča zahteva, naj ne dovoli dostopa do Trumpovih davčnih napovedi. Sodišče o tem še ni odločilo.