Krvavi protivladni protesti pretresajo Irak, najmanj 60 mrtvih

Nekdanji vodja šiitske milice Moktada Al Sadr, ki obvladuje večino v iraškem parlamentu, je dejal, da mora vlada odstopiti, sledijo pa naj predčasne volitve pod nadzorom ZN.

Protesti proti korupciji oblasti, brezposelnosti in slabim javnim storitvam so izbruhnili v torek, v Bagdadu in drugih mestih po državi pa so se nadaljevali tudi v petek, ko je bilo ubitih bilo najmanj deset ljudi. Med njimi so štirje po navedbah varnostnih sil padli pod streli neidentificiranih ostrostrelcev, dodaja AFP.

Iraški premier Adel Abdel Mahdi je napovedal, da bo odgovoril na "upravičene zahteve protestnikov". "Zahteve po boju proti korupciji in zaskrbljenost za prihodnost mladih so upravičene in odgovorili bomo na vse legitimne zahteve," je dejal. Protestnike je pozval, naj ne sledijo "zagovornikom obupa" ter naj se uprejo temu, da bi mirni protesti prerasli v kaos.