Iraški premier napovedal, da bo upošteval zahteve protestnikov

"Dosegle so nas vaše zahteve po reformah in boju proti korupciji," je Iračanom zatrdil premier Adel Abdel Mahdi. "Zahteve po boju proti korupciji in zaskrbljenost za prihodnost mladih so upravičene in odgovorili bomo na vse legitimne zahteve," je dodal. Protestnike je pozval, naj ne sledijo "zagovornikom obupa" ter naj se uprejo temu, da bi mirni protesti prerasli v kaos.

Protesti trajajo že več dni

Protesti proti korupciji oblasti, brezposelnosti in slabim javnim storitvam so v iraški prestolnici izbruhnili v torek, nadaljevali pa so se tudi v sredo in četrtek. V spopadih s policijo je bilo do zdaj ubitih 31 protestnikov, ranjenih je več kot tisoč ljudi.

Foto: Reuters

Po spopadih protestnikov s policisti so iraške oblasti v četrtek v prestolnici Bagdad in več regijah uvedle policijsko uro, a so se protesti v številnih mestih kljub temu nadaljevali.

Foto: Reuters

Da bi pomirili protestnike, je vladni svet za boj proti korupciji po poročanju iraške državne tiskovne agencije INA ukazal odpustitev tisoč zaposlenih v državnih institucijah, ki jim očitajo razsipno ravnanje z javnim denarjem ali poneverbe. Iz premierjevega urada so sporočili, da je vlada vzpostavila posebno telefonsko povezavo za komunikacijo s protestniki.

Foto: Reuters

Protesti, najbolj množični, odkar je pred letom dni vodenje države prevzel premier Mahdi, so bili do zdaj pretežno spontani in brez organiziranega vodstva. Protestniki, večinoma mladi, opozarjajo predvsem na visoko, 25-odstotno brezposelnost med mladimi. Po lestvici Transparency International je Irak 12. najbolj skorumpirana država na svetu.