Kaos na ulicah Hongkonga #vŽivo

Hongkonška policija je že včeraj posvarila, da bi bili protesti ob 70. obletnici razglasitve Ljudske republike Kitajske lahko zelo nevarni. Kot je povedal visoki predstavnik policije John Tse, jedro izgrednikov na protestih stopnjuje nasilje.

"Po opravljeni analizi pričakujemo, da bodo razmere jutri zelo zelo nevarne," je včeraj za medije izjavil Tse. "Jedro izgrednikov stopnjuje nasilje. Intenzivnost in obseg njihovega nasilja ter načrti kažejo, da se vse bolj zatekajo k terorizmu," je dodal.

Protesti že od junija

V Hongkongu že od junija trajajo množični protesti, ti so izbruhnili zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski. Predlog je voditeljica Hongkonga Carrie Lam v začetku septembra dokončno umaknila, kar pa ni pomirilo protestnikov. Njihove osrednje zahteve so zdaj svobodne volitve, neodvisna preiskava policijskega nasilja na dosedanjih demonstracijah in amnestija za več kot tisoč aretiranih. V množici je mogoče redno slišati tudi pozive k neodvisnosti Hongkonga.

Minuli konec tedna so znova izbruhnili spopadi med protestniki in policisti. Izgredniki so v mestu povzročili precej gmotne škode, policija pa je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje.

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Velike Britanije vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, o čemer pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo.