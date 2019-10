Spopadi med policijo in protestniki v Hongkongu trajali vso noč #video

Spopadi med policijo in protestniki v Hongkongu so se po sredi nadaljevali vso noč do danes zjutraj. Aktivisti so na spontanem protestu, ki ga je zaznamovalo nasilje, izražali nasprotovanje prekomernemu policijskemu nasilju, potem ko je bil v streljanju s pravim strelivom ranjen 18-letni protestnik.

Protestniki so na policiste metali molotovke, po mestu pa netili požare, blokirali ulice ter uničevali trgovine in postaje podzemne železnice. Policija jih je zgodaj davi razgnala s solzivcem, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

Policistu, ki je ustrelil študenta, grozi 10 let zapora

V sredo se je na ulice Hongkonga spontano podalo več tisoč ljudi, potem ko je policija prvič v štirih mesecih, odkar so v tem finančnem središču izbruhnili protivladni protesti, v torek na izgrednike streljala s pravim strelivom. Pri tem je bil ranjen 18-letni dijak, ko ga je policist od blizu ustrelil v prsi, potem ko ga je ta napadal s kovinsko palico.

Foto: Reuters

Policija trdi, da je šlo za samoobrambo, dijaka pa so ovadili zaradi napada na policista in udeležbe v izgredih. Grozi mu najmanj deset let zapora. Incident se je zgodil ob 70. obletnici razglasitve Ljudske republike Kitajske, ki so jo v Pekingu proslavili z veliko vojaško parado.

Torkovi protesti so bili še posebej nasilni, ko so varnostne sile na napade s kamenjem, molotovkami in palicami odgovorile s solzivcem, gumijastimi naboji in vodnim topom. Prijeli so 269 ljudi. Policija je potrdila, da so izstrelili 900 gumijastih nabojev, 230 penastih in 1.400 pločevink s solzivcem, pa tudi šest nabojev pravega streliva. Namestnik načelnika policije v mestu Rang Ping-keung je ob tem zatrdil, da je bila uporaba teh sredstev "nedvomno v skladu z zakonom".

Foto: Reuters

Policija je zaradi stopnjevanja nasilja na protestih v sredo že pozvala mestne oblasti k uvedbi policijske ure, da bi lahko ohranjali red. Odvetnik ranjenega dijaka naj bi danes prvič stopil pred sodnike, saj je dijak še vedno v bolnišnici. Pred sodiščem se je že zbralo več kot 200 protestnikovih podpornikov.

Lokalni mediji danes še poročajo, da bi mestne oblasti lahko v petek prepovedale uporabo obraznih mask na zborovanjih, saj v nasilju pogosto sodelujejo prav zamaskirani protestniki.