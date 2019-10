Noro, kaj sta uprizorili Američanki. V Dohi je padel svetovni rekord!

Težko pričakovan obračun finale ženskega teka na 400 metrov z ovirami niti najmanj ni razočaral. V obračunu Američank Dalilah Muhammad in mlade Sydney McLaughlin je prva do svojega prvega naslova svetovne prvakinje prišla z novim svetovnim rekordom. Danes nas čaka še pet končnih odločitev.

Američanka Dalilah Muhammad je po dveh srebrnih medaljah s svetovnih prvenstev in zlati medalji, ki jo je osvojila na zadnjih olimpijskih igrah, v Dohi prišla do naslova svetovne prvakinje, to pa ji je uspelo na spektakularen način. V finalu je 29-letna atletinja namreč z rezultatom 52,16 postavila nov svetovni rekord. Svoj prejšnji rekord, ki ga je odtekla konec julija letos na ameriških kvalifikacijah za odhod na svetovno prvenstvo, je popravila za štiri stotinke.

Finiš težko pričakovanega ženskega finala v teku na 400 metrov z ovirami ni razočaral. Bil je spektakularen. Foto: Reuters

V finalu je po tesnem finišu prehitela osem let mlajšo rojakinjo Sydney McLaughlin, o kateri smo pisali danes, eno najbolj nadarjenih atletinj na svetu, ki je v cilj pritekla v času 52,23 in za več kot pol sekunde popravila svoj prejšnji rekord 52,75, tako pa prišla do prve medalje s članskih tekmovanj na atletski poti, ki obeta zelo, zelo veliko.

Domači up je na tribune končno zvabil gledalce

Petkovo dogajanje v Dohi se je sicer začelo ob 19.15, ko so se v boj za medalje podali atleti v skoku v višino. To je vrhunec za domače navijače, saj se v lov za medalje ali celo naslov podaja najboljši katarski atlet in edini, ki je že vrsto let del svetovne elite, Mutaz Essa Barshim, lastnik drugega najboljšega izida vseh časov (243 centimetrov) in svetovni prvak z zadnjega prvenstva v Londonu, ki pa je po težavah s poškodbami letos v slabi formi.

Foto: Getty Images

Preskočil je samo 229 centimetrov, s čimer ima šele deveti letošnji izid med finalisti, a ker tudi preostali skakalci niso v najboljši formi, so domačini optimistični. Če ne drugega, od njega uspeh pričakujejo zaradi tega, ker je bil dolgo časa prvi obraz katarske kandidature za največje tekmovanje na svetu. Predvsem zaradi njegovega nastopa so tribune štadiona Khalifa International v Dohi, ki so do zdaj precej samevale, polne.

Do zdaj je Katar na letošnjem prvenstvu sicer osvojil samo eno kolajno, in sicer bronasto.

Američan Fred Kerley je prvi favorit finala teka na 400 metrov. Foto: Reuters

V ogenj Američan, ki obljublja tek pod 43 sekundami na 400 metrov

Ob 21.20 se obeta disciplina, v kateri smo pričakovali spektakularen ameriški obračun, v katerem bi moral lastnik letošnjega najboljšega rezultata na svetu (43,45), ki je tudi četrti rezultat vseh časov na 400 metrov, 21-letni Michael Norman, obračunati z rojakom Fredom Kerleyjem, ki je letos zmogel 43,64, kar je sedmi rezultat vseh časov. Žal tega dvoboja ne bomo videli, saj je Norman obstal v kvalifikacijah, potem ko je imel težave s poškodbo, prav zanimivo pa bo videti, kaj lahko v njegovi odsotnosti iz sebe iztisne štiri leta starejši Kerley.

"Jaz sem prvi človek, ki se bo spustil pod 43 sekund. Fredrick. Lee. Kerley. Zapomnite si moje besede," je pred časom samozavestno sporočil 24-letni atlet, ki napada prvo posamično medaljo z največjih tekmovanj. Svetovni rekord 43,03 je v lasti zaradi poškodbe odsotnega južnoameriškega šampiona Waydeja van Niekerka, ki je toliko tekel pred tremi leti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

Zadnji finale dneva je 20 kilometrov hoje za moške, ki se začne ob 22.30 po srednjeevropskem času.

Končne odločitve, 8. dan:

Moški:

400 m:



3000 m zapreke:



20 km hoja:



Skok v višino:

Ženske:

400 m ovire:

1. Dalilah Muhammad (ZDA) 52,16 *svetovni rekord

2. Sydney McLaughlin (ZDA) 52,23

3. Rushell Clayton (Jam) 53,74



Met diska:

