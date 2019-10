Čudežna deklica, v kateri številni vidijo najbolj nadarjeno športnico vseh časov

Sydney McLaughlin je zelo nadarjena ameriška atletinja, ki jo številni vidijo kot naslednjo veliko zvezdnico svetovne atletike in tudi športa. Velik korak na tej poti bo ta ameriška atletinja, ki je pred kratkim dopolnila komaj 20 let, poskušala narediti danes zvečer v enem izmed najbolj pričakovanih obračunov letošnjega atletskega svetovnega prvenstva v Dohi. Finalu ženskega teka na 400 metrov z ovirami.

"To je morda največji potencial v zgodovini ne samo atletike, ampak vsega športa," je o njej dejal Ato Bolton, nekdanji šprinterski zvezdnik iz Trinidada in Tobaga. Podobne besede o njej smo slišali tudi iz ust številnih drugih, ki kaj veljajo v atletskem športu. "Najbolj dominantna srednješolska športnica po LeBronu Jamesu," so o njej zapisali pri ameriškem časopisu USA Today. Bila je tudi že na naslovnici priznane ameriške športne revije Sports Illustrated. "To je atletinja, ki bo prevzela mesto Usaina Bolta in Allyson Felix," pa trdijo skoraj vsi in ji napovedujejo pot, na kateri bo izstopila iz športnih okvirjev in dosegla širše množice.

Da v njej vidijo velik potencial in znamko, ki lahko prinese veliko denarja, so hitro opazili mnogi in se skoraj stepli za njen "podpis". Lani so jo tako pod svoje okrilje vzeli pri agenciji WME, ki trži podobo številnih zvezdnikov predvsem iz šovbiznisa, a tudi preostalega sveta. Še najmanj atletike. Postala je namreč šele druga atletinja po rojakinji Allyson Felix, za katero skrbi ta - kje drugje kot pa v Hollywoodu nastanjena - agencija.

Med navijači in atletskimi navdušenci je zelo priljubljena. Foto: Getty Images

Atletinja, ki je hit tudi na družabnih omrežjih

Stara je komaj 20 let. Iz najstniških let je izstopila komaj v začetku letošnjega avgusta. Mlada, lepa in zelo, zelo nadarjena. Zadetek v polno za vsakega, ki bi rad kaj zaslužil na njen račun.

Da je zelo priljubljena, potrjuje tudi število sledilcev na družabnih omrežjih. Čeprav na največjih tekmovanjih še nikoli ni nastopila niti v finalu, ji na Twitterju sledi že več kot 100 tisoč uporabnikov, na Instagramu pa štirikrat več.

Tam nase pogosto opozarja tudi s privlačnimi fotografijami, ob katerih je jasno, da je ne zanimajo samo treningi in šport, ampak veliko da tudi na zunanjo podobo. "Rada se naličim. Preizkušam takšne in drugačne stvari. Bolje se počutim, če sem urejena. S tem pa tudi malce pozabim na treninge in tekme. Počutim se bolj sproščeno in ne mislim samo na atletiko," je povedala v enem izmed intervjujev, ki se jih je, čeprav na članski ravni ni postorila prav veliko, zvrstilo že na stotine.

To je Sydney McLaughlin, ki bo danes zvečer nastopila v finalu ženskega teka na 400 metrov z ovirami in poskušala narediti vse, da v cilj pride kot prva. S tem pa začne nekaj, kar bo trajalo še dolgo časa. Nabiranje medalj z največjih tekmovanj, ki jo bodo čez desetletje in še kako leto več umestile tja, kamor jo številni uvrščajo že nekaj let. Na vrh sveta in s tem tudi v zgodovino svetovne atletike.

Najmlajša ameriška olimpijka po letu 1980

V Riu de Janeiru je pri 16 letih prišla do polfinala olimpijskih iger. Foto: Getty Images "Ves pritisk, ki me obdaja že od mladih let, je lahko moteč. Tudi vsa pozornost, ki sem je deležna na družabnih omrežjih in povsod drugje, je lahko precej naporna, a k sreči sem dovolj močna in imam zdaj tudi ljudi, ki skrbijo zame in za to, da ne naredim kakšne napake," je še povedala in dala vedeti, da tudi objave na družabnih omrežjih niso njeno delo, ampak delo profesionalcev, ki skrbijo za njo. Bolj kot s tem, koliko všečkov in delitev bo dobila kakšna izmed njenih objav, jo seveda zanima to, kako hitra bo na stezi.

Tam je že od nekdaj zelo hitra. Podrla je skoraj vse rekorde v ameriški srednješolski atletiki in vmes popravila tudi dva mladinska svetovna rekorda. Enega v svoji glavni disciplini, ko je 400 metrov z ovirami maja lani pretekla v času 52,75, in enega celo na 400 metrov brez ovir, a v dvorani (prav tako lani je tekla 50,36).

Prvič je širše množice nase močno opozorila leta 2016. Takrat je navdušila na ameriških olimpijskih kvalifikacijah v Eugenu, s časom 54,15 pristala na tretjem mestu in se uvrstila na igre v Riu de Janeiru. V Braziliji je postala najmlajša ameriška atletska olimpijka po letu 1980. Stara je bila komaj 16 let.

Foto: Reuters

Upirala se je denarju, a si je hitro morala premisliti

Na olimpijskih igrah je prišla do polfinala, potem pa leto pozneje tekla še nekoliko hitreje (53,82), a se v močnejši konkurenci ni prebila v ameriško reprezentanco, ki je leta 2017 potovala na svetovno prvenstvo v Londonu.



Vse od preboja leta 2016 so ji pod nos molili sedemštevilčne vsote, a je vztrajala pri tem, da bo končala šolanje in ne bo postala profesionalka. Ko je maja lani pri vsega 18 letih odtekla 52,75 in skočila na deveto mesto večne lestvice najboljših rezultatov v disciplini 400 metrov z ovirami, je postalo jasno, da se ne bo mogla več upirati. Vdala se je, v žep pospravila nekaj dolarjev, postala profesionalka in se v atletski svet podala z zgolj eno mislijo. Kako biti čim boljša.

Izgubila je samo enkrat. Ko je zmagovalka tekla svetovni rekord.

Letos je sicer tekla 10 stotink slabše od fantastičnega osebnega rekorda, ki ga je odtekla lani, a najbolje verjetno še prihaja. Na svetovnem prvenstvu v Dohi, seveda. V kvalifikacijah (54,45) in polfinalu (53,81) je zlahka napredovala in v cilj obakrat pritekla kot prva.

Letos je praktično nepremagljiva. Dvakrat je premagala tudi svetovno rekorderko Dalilah Muhammad. Foto: Reuters

S tem je nadaljevala sijajen niz iz letošnjega leta, v katerem je v osmih nastopih v cilj pritekla kot prva. Uspelo ji ni samo enkrat. V finalu ameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju, ko je z rezultatom 52,85 sicer prišla do najboljšega rezultata sezone, a vseeno ni zmagala. Da jo je premagala, je morala njena rojakinja Dalilah Muhammad odteči svetovni rekord 52,20, tako pa je za 14 stotink premaknila znamko Rusinje Julije Pečonkine, ki je trajala od leta 2003.

Na preostalih dveh tekmah, na katerih sta se pomerili med sabo, je zmagala McLaughlinova, ki je Muhammadovo prehitela na letošnjih mitingih diamantne lige v Oslu in potem nazadnje še v Zürichu. "Pripravljam se na Doho," se je ob tem opravičevala Muhammadova.

Zdaj bosta obračunali še na največjem odru. V finalu letošnjega svetovnega prvenstva. Danes ob 20.30. Štadion Khalifa International v Dohi. Finale, ki ga ne smete zamuditi.

Komu bolj privoščite naslov svetovne prvakinje v teku na 400 metrov z zaprekami? Sydney McLaughlin 0,00% +

Dalilah Muhammad 0,00% +

Svetovni rekorderki gre rojakinja pošteno v nos