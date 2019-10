Iranski hekerji poskušali vdreti v sistem Trumpove kampanje

Tehnološki velikan Microsoft je sporočil, da je iranska hekerska skupina, ki so jo poimenovali Fosfor, v avgustu in septembru 30 dni poskušala vdreti v sisteme zdajšnjih in nekdanjih vladnih uradnikov, vključno s sistemom predsedniške kampanje Donalda Trumpa, pa tudi novinarjev in iranskih državljanov v tujini. Od 241 poskusov vdorov so bili uspešni le štirje.