Airbus v zadnjem letu tarča serije hekerskih napadov

Evropski proizvajalec letal Airbus je bil v zadnjem letu dni tarča serije hekerskih napadov, je od zanesljivih virov izvedela francoska tiskovna agencija AFP. Hekerji so se skušali dokopati do Airbusovih dobaviteljev oz. njihovih tehničnih skrivnosti. Za napadi naj bi bili Kitajci.

Glede na dva vira AFP, vpletena v preiskavo, so bili na Airbus v zadnjih 12 mesecih izvedeni štirje hekerski napadi.

Evropski letalski velikan že dolgo velja za mikavno tarčo, saj uporablja visoke tehnologije, zaradi katerih je postal eden največjih proizvajalcev potniških letal na svetu, hkrati pa tudi strateški vojaški dobavitelj.

Januarja so v Airbusu priznali, da so zaznali varnostni incident, ki se je končal z neavtoriziranim dostopom do podatkov, a je nato do AFP pricurljalo, da je lani v podjetju prišlo do velikega skupinskega napada.

Hekerji naj bi se skušali prek Airbusa prebiti do britanskega proizvajalca motorjev Rolls-Royce, francoskega tehnološkega dobavitelja Expleo in še dveh francoskih partnerjev, ki ju AFP ni uspela identificirati.