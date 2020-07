Češki mediji: Pompeo prihaja tudi v Slovenijo

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo bo sredi avgusta obiskal Prago, Dunaj, Ljubljano in Poljsko, navaja češki portal Lidovky.cz. Na slovenskem zunanjem ministrstvu teh navedb ne želijo komentirati, z ameriškega veleposlaništva v Ljubljani pa so sporočili, da ne morejo še ničesar napovedati.

Portal Lidovky.cz navaja, da bo ameriški državni sekretar Mike Pompeo na obisku na Češkem 11. in 12. avgusta in da se bo med drugim sestal tudi s češkim premierjem Andrejem Babišem. Med drugim naj bi podpisala skupno deklaracijo o varnosti omrežij 5G, poroča STA. Kot je običajno pri visokih predstavnikih ameriške administracije, priprave na obisk očitno izvajajo v strogi tajnosti.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu informacije nočejo komentirati

Češka tiskovna agencija ČTK poroča, da obiska Pompea na češkem zunanjem ministrstvu niso potrdili, prav tako ga po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA niso potrdili na Dunaju. Navedb o obisku Pompea za STA niso komentirali na zunanjem ministrstvu v Ljubljani, a po drugi strani tega niso jasno zanikali. Podobno so se na novico odzvali tudi na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu, ki ga vodi Anže Logar, navedb češkega portala niso želeli komentirati, a po drugi strani novice o prihodu Mika Pompea v Slovenijo niso zanikali. Foto: STA

Lidovky.cz se sklicuje na "kredibilen vir". Pompeo bo turnejo po Evropi začel v Pragi, posvečena pa naj bi bila povezavi med koncem druge svetovne vojne in koncem totalitarizma leta 1989, navaja portal. Prav tako naj bi bili pogovori Pompea z zavezniki v Evropi namenjeni novi digitalni infrastrukturi, znotraj tega pa tudi gradnji omrežij 5G. Omenjeno skupno deklaracijo si ZDA prizadevajo skleniti tudi s Slovenijo.

ZDA si prizadevajo za podpis skupne deklaracije s Slovenijo

V osnutku skupne izjave, ki ga je junija pridobila STA, je navedenih več varnostnih pogojev, o katerih naj bi se državi strinjali, da so nujni za vzpostavitev varnega omrežja 5G. Besedilo določa tudi, da je treba natančno preveriti ponudnike in njihove dobavitelje. Pri tem je treba med drugim preveriti preglednost njihovega lastništva, spoštovanje pravic intelektualne lastnine in ali so zavezani zakonodaji, ki zahteva preglednost korporativnega upravljanja.

Državi bi s skupno izjavo, podobne izjave so ZDA že podpisale med drugim s Poljsko, Romunijo, Estonijo in Latvijo, prav tako poudarili nujnost zavedanja o pomenu varnosti omrežij na ravni zveze Nato in EU. Izjava bi lahko omejila sodelovanje kitajskega tehnološkega velikana Huawei pri vzpostavljanju omrežja 5G v Sloveniji, čeprav njegovo ime v osnutku ni omenjeno. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa si namreč že nekaj časa prizadeva tuje države odvrniti od sodelovanja s Huaweiem, ki ga med drugim obtožuje vohunjenja za kitajske oblasti, poroča STA.