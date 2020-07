Trump bi preložil predsedniške volitve

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v objavi na družbenem omrežju Twitter pozval k preložitvi ameriških predsedniških volitev, ki bodo v ZDA potekale 3. novembra. Trump je svoj poziv utemeljil z besedami, da bi širitev dostopa do glasovanja po pošti lahko vodila do volilne prevare in netočnih volilnih izidov. S tem namenom ameriški predsednik predlaga preložitev volitev, dokler državljani ne bodo mogli "pravilno, brezskrbno in varno" glasovati.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???