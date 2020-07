Pompeo: Dogovor med Kitajsko in WHO vodil v smrt ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je med obiskom v Londonu kritiziral ravnanje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v pandemiji novega koronavirusa in dejal, da je dogovor med WHO in Kitajsko vodil v smrt ljudi, danes poročajo britanski mediji.

Na torkovem zasebnem srečanju z britanskimi poslanci naj bi Pompeo dejal, da je WHO postala politično telo, na njene odločitve pa vpliva dogovor med direktorjem WHO Tedrosom Adhanom Ghebreyesusom in Pekingom, ki mu je pomagal, da je prišel na položaj. Pompeo je dejal, da je kitajska vlada kupila Tedrosa, poroča STA.

"Ljudje so umirali zaradi tega dogovora," je po poročanju časnikov Times in Daily Telegraph dejal Pompeo. Zatrdil je, da imajo zanesljive obveščevalne podatke o tem, podrobnosti pa ni razkril.

WHO zavrnil navedbe

Vodja ameriške diplomacije se je med obiskom v Veliki Britaniji srečal s premierjem Borisom Johnsonom in zunanjim ministrom Dominicom Raabom, imel pa je tudi neformalno srečanje s poslanci konservativcev. V ospredju pogovorov so bili odnosi s Kitajsko.

V WHO so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zavrnili "napade in neutemeljene obtožbe".

ZDA so v začetku meseca sporočile, da se umikajo iz WHO, češ da je organizacija pod nadzorom Kitajske. Tokrat je prvič, da je Washington šefa WHO neposredno obtožil, da ga je kupila Kitajska, poroča STA.