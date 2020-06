Ameriški državni sekretar ZDA Mike Pompeo je v imenu ameriške vlade v sredo čestital Sloveniji za dan državnosti in pri tem med drugim poudaril, da bodo vezi med državama v času okrevanja od pandemije koronavirusa postale še bolj ključne in pomembne kot do zdaj. Zunanji minister Anže Logar se mu je za čestitko že zahvalil.

"Slovenija in ZDA delita temeljno zavezo za demokracijo, tržno ekonomijo in človekove pravice. Vesel sem, da se naši dvostranski odnosi vse bolj utrjujejo skozi večje obrambno, varnostno, trgovinsko in investicijsko sodelovanje ter prek vezi med ljudmi. Te vezi bodo definirale našo skupno prihodnost," je sporočil ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

Pompeo: Vlada in prebivalci Slovenije so name naredili dober vtis

"Prav tako partnersko sodelujemo tudi pri znanosti in tehnologiji, inovacijah, ki bodo utrdile našo varnost in blaginjo ter varnost in blaginjo številnih drugih držav po svetu. Kriza covid-19 je prinesla velike nove izzive za naši državi in to, kako sta se slovenska vlada in prebivalstvo spopadla s pandemijo, je name naredilo dober vtis," je v čestitki zapisal Pompeo.

"Ko si prizadevamo za okrevanje in obnovo, bodo naše transatlantske vezi zaveznikov in prijateljev postale še bolj ključne in pomembne. Slovenski vladi in Slovencem želim med praznovanjem neodvisnosti ter številnih dosežkov svobodne in neodvisne države vse najboljše," je sporočil ameriški državni sekretar.