Policisti mlado lisico rešili gotove smrti

Žalski policisti so včeraj popoldne na območju občine Tabor opazili dva moška. Eden od njiju je bil oborožen z dolgocevnim orožjem. Ker ni kazalo, da bi šlo za lovca, so policisti z moškima opravili postopek. Ugotovili, so da sta na travniku ob gozdu nastavila past in v večjo kovinsko kletko ujela okoli dva meseca staro lisico ter jo nameravala ustreliti z močnejšo zračno puško.