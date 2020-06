Prepričana je, da bi Balkan gorel, če bi šla na poligraf #video

Pred nekaj dnevi je javnost razburila Tijana Ajfon, zdaj še Maca Diskrecija. Pevka in zvezdnica televizijskih resničnostnih šovov, ki so jo v preteklosti organi pregona že obravnavali zaradi prostitucije, je v intervjuju, ki je potekal na Instagramu, vprašanja pa so zastavljali njeni oboževalci, razkrila kar nekaj pikantnih podrobnosti, ki jih do zdaj svet ni poznal.

Maca pravi, da je spala z zvezdnikom Miralenom Pjanićem:

Na vprašanje, ali je spala s kakšnim nogometašem, je kot iz topa izstrelila, da je bil to zvezdnik Juventusa in njen rojak Miralem Pjanić. "Hiter je kot zajec," je opisala njegov slog ljubimkanja, medtem ko je v nadaljevanju tudi v centimetrih opisala tudi njegovo moškost.

Bosanskega reprezentanta se zadnje tedne povezuje s prestopom v Barcelono. Foto: Reuters

Seveda smo mnogi o njenih besedah dvomili, Maca pa jim je odgovorila. "Zakaj bi se lagala o tem? To sem povedala zdaj, ker si nisem želela slave prek nekoga drugega. Lahko grem tudi na poligraf, a mislim, da bi Balkan zagorel zaradi mojih izpovedi,'' je prepričana 29-letna starleta iz Tuzle.

Kot lahko vidimo, ji niso tuji niti lepotni posegi. Izbrala je tisto klasiko: povečanje prsi in ustnic ter zmanjšanje nosu.

Več fotografij bosanske starlete:

