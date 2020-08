Ronaldo doživel največji udarec v zadnjih 10 letih

Velika želja Cristiana Ronalda, da bi po Manchester Unitedu in Real Madridu osvojil ligo prvakov še z Juventusom, bo ostala neuresničena. Vsaj v tej sezoni. Portugalec, ki je pri 35 letih v izvrstni strelski formi, se je prvič po desetih letih v ligi prvakov poslovil tako hitro, temu primerno je bilo tudi razočaranje po bolečem izpadu. V uteho mu je lahko vsaj spoznanje, da je popravil rekord Juventusa, ki je bil v veljavi neverjetnih 86 let! Bi lahko Ronaldo po razočaranju zapustil Juventus? Predsednik Andrea Agnelli je prepričan, da bo ostal zvest črno-belim.

Navijači Juventusa čakajo na evropski naslov že 24 let. Ko jim je žreb v osmini finala lige prvakov dodelil Lyon, so verjeli, da se bodo brez večjih težav uvrstili v četrtfinale. Tja, kjer so lani potegnili krajšo proti Ajaxu. Nato pa je vrag vzel šalo. Najprej so konec februarja, tik pred tem, ko je dogajanje na evropskih zelenicah uničil koronavirus, po slabi predstavi izgubili v Franciji z 0:1. Dobrih pet mesecev pozneje so verjeli, da lahko nadoknadijo zapravljeno. Na roko jim je šel tudi aktivni tekmovalni ritem, ki ga je Lyon zaradi prekinjenega francoskega prvenstva tako pogrešal.

Ni pomagal niti prekrasen zadetek za 2:1

Ronaldo je v 60. minuti povedel Juventus v vodstvo z 2:1. Portugalec je v zadnjih dveh sezonah dosegel vseh sedem zadetkov Juventusa v izločilnem delu lige prvakov! Foto: Reuters Stara dama je bila favoritinja, a nato na praznem stadionu v Torinu doživela šok. Francoski predstavnik, ki mu je leta 1999 na poti do lige prvakov senzacionalno prekrižal načrte NK Maribor, jo je hitro zagodel Juventusu. Po kazenskem udarcu, ki je sprožil veliko nezadovoljstva v domačih vrstah, saj se je na tapeti znašel nemški sodnik Felix Zwayer, je Lyon že v 12. minuti podvojil prednost.

Povratnik Memphis Depay je z drzno ''panenko'' spravil Juventus v nezavidljiv položaj. Italijanski prvak se vendarle ni predal. Še pred koncem prvega polčasa, tokrat so bili z odločitvijo sodnika nezadovoljni gostje, je z bele točke izenačil. V polno je zadel Cristiano Ronaldo. Ko je prvi zvezdnik Juventusa v 60. minuti s prekrasnim strelom z razdalje poskrbel za preobrat (2:1), je zadišalo po srečnem koncu črno-belih.

Cristiano Ronaldo misses out on the UCL quarter-finals for the first time since 2009/10.#UCL pic.twitter.com/LBA7YEUqvy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020

Sarri zadovoljen s predstavo

Maurizio Sarri je v tej sezoni z Juventusom osvojil državni naslov, v finalu pokala je izgubil z Napolijem, v ligi prvakov pa izpadel v osmini finala. Foto: Reuters Do konca je bilo še dovolj časa. Napovedi, ki smo jih lahko prebirali pred tekmo in so govorile o tem, kako bo izkušeni Portugalec znova poskrbel za čudežno predstavo, so dobivale vedno bolj jasen obris. Tretjega zadetka, ki bi v četrtfinale potisnil staro damo, pa vseeno ni bilo. Lyon je vzdržal do konca, tudi napornih šest minut sodnikovega podaljška, in poskrbel za veliko presenečenje. Uvrstil se je v četrtfinale, kjer se bo na Portugalskem že prihodnji teden udaril z Manchester Cityjem, Juventus pa je v nesrečnem večeru, ko je Paulo Dybala zaradi vnovične poškodbe prebil na igrišču le 14 minut, znova ostal praznih rok. V ligi prvakov bo moral počakati na odmevnejši dosežek do nadaljnjega in se tolažiti z mislijo, da mu bo morda uspelo v prihodnji sezoni.

Po tekmi so se sprožila številna vprašanja. Je bila to zadnja tekma Maurizia Sarria, ki izgublja podporo navijačev? ''Odigrali smo dobro. Po desetih minutah smo že zaostajali, zaradi te enajstmetrovke bi lahko povsem razpadli, a smo se vrnili v igro, dobili tekmo in si priigral šest do sedem priložnosti,'' je v pogovoru za Sky Sport Italia povedal italijanski strateg ter dodal, kako je Juventus izpadel zaradi slabe predstave na prvi tekmi. Vprašanja o tem, ali bo trener Juventusa tudi v prihodnji sezoni, je označil za žaljiva. Prepričan je, da mu bo vodstvo kluba, ki je napovedalo celovito analizo opravljenega v dolgi sezoni 2019/20, ponudilo novo priložnost.

Ronaldo k PSG? Agnelli je prepričan, da ...

Miralem Pjanić, sicer nekdanji nogometaš Lyona, bo kariero nadaljeval v Barceloni, Torino bi lahko zapustil tudi Gonzalo Higuain. ''Zelo smo razočarani. Prehitro smo izpadli. Potrebovali bomo nekaj časa, da si bomo opomogli od tega,'' je po izpadu priznal Matthijs de Ligt, ki ga v kratkem čaka operacija rame. Mladi Nizozemec je lani v četrtfinalu ugnal Juventus, zdaj je z italijanskim velikanom ostal pred vrati najboljše osmerice. ''Ne smemo podcenjevati pomembnosti devetega zaporednega naslova serie A, a ta klub bi moral ciljati na višje cilje,'' je priznal reprezentant BiH Pjanić in dodal, da je tako zgodnji izpad v ligi prvakov pomeni zanj neuspeh.

Bo Ronaldo ostal v klubu? Nedavno so zaokrožile govorice, da bi se lahko preselil na Park princev k PSG, a je predsednik Juventusa Andrea Agnelli prepričan, kako bo ostal v Italiji. ''Cristiano pri PSG? Ne, ostal bo z nami. Prepričan sem, da bo igral v prihodnji sezoni za Juventus. Predstavlja steber ekipe,'' je prvi mož Juventusa napovedal, kako bo Ronaldo tudi v sezoni 2020/21 tresel mreže v dresu italijanskega prvaka.

Popravil star klubski rekord Juventus ni imel nogometaša, ki bi v eni sezoni dosegel toliko zadetkov, kot jih je Cristiano Ronaldo, že 86 let. Foto: Reuters Portugalskemu superzvezdniku Cristianu Ronaldu je lahko v uteho podatek, da je popravil 86 let star klubski rekord Juventusa. V sezoni 2019/20, ki jo je sklenil s pirovo zmago nad Lyonom, je za Torinčane dosegel 37 zadetkov. S tem je popravil prejšnji rekord, ki je veljal vse od sezone 1933/34, v kateri je blestel Felice Borel. Nekdanji italijanski reprezentant, ki je leta 1934 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, je v tisti sezoni dosegel 36 zadetkov. Ronaldo je po zaslugi nove uspešne strelske predstave proti Lyonu dodal še enega več. Stresno sezono je končal pri 37 zadetkih in še enega v nizu strelskih rekordov. Popravil je tudi aktualnega, in sicer glede zadetkov v ligi prvakov, kjer je po novem že pri 130 zadetkih. Njegov najbližji zasledovalec, večni tekmec Lionel Messi, ki bo na delu danes proti Napoliju, zaostaja za 16 (114 zadetkov), tretjeuvrščeni Raul Gonzalez jih je dosegel 71, Karim Benzema je po zadetku v Manchestru pri številki 65, a bi ga lahko poljski golgeter Robert Lewandowski, ki se bo danes z Bayernom udaril s Chelseajem, prehitel še v tej sezoni (64).

Ronaldo ni s tega planeta

Presrečni Lyon je postal prvi francoski klub, ki je v izločilnem delu evropskih tekmovanj premagal Juventus. ''Igrali smo proti nogometašu, ki ni s tega planeta. Ronaldo je dosegel izjemen drugi zadetek. Ponosen sem na Lyon in na naše navijače,'' je za RMC Sport dejal Rudi Garcia. Z Juventusom se je večkrat pomeril kot trener Rome, tokrat pa mu je z Lyonom zadal veliko rano.

Rudi Garcia po napredovanju Lyona v četrtfinale lige prvakov ni skrival zadovoljstva. Foto: Reuters

''Ostali smo močni, igrali smo drug za drugega. Prejeli smo nagrado za ves vloženi trud na treningu,'' je dejal vratar Anthony Lopes, ki ga je dvakrat premagal Ronaldo, a tudi to ni gostiteljem zadostovalo za napredovanje. Zdaj ga čaka nov izziv, Manchester City. Lyon ima na bogatega angleškega velikana lepe spomine. V prejšnji sezoni je proti njemu v skupinskem delu na dveh tekmah osvojil kar štiri točke!