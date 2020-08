Nočna mora za Francoza, ki se je po neverjetnih napakah posul s pepelom

Beli baletniki so na Otok pripotovali optimistični. Po domačem porazu z 1:2 niso mogli pri Manchester Cityju ničesar izgubiti. Iskali so pot do zmage, s katero bi se lahko uvrstili med najboljših osem.

Gabriel Jesus izkoristil "darilo"

Brazilec Gabriel Jesus je bil najprej podajalec, nato pa še strelec. Foto: Guliver/Getty Images Načrte pa jim je že kaj kmalu pokvarila napaka Raphaela Varaneja. V svojem kazenskem prostoru se je obotavljal v najbolj neprimernem trenutku. To je izkoristil Gabriel Jesus, mu ukradel žogo in jo podal Raheemu Sterlingu, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. City je hitro povedel, igrala se je komaj deveta minuta.

Španski prvak je doživel nepričakovan šok, a se hitro pobral. Karim Benzema je v 28. minuti izenačil na 1:1. Gostitelji so si v začetku drugega polčasa priigrali več priložnosti, Real pa je čakal na trenutek, ko bi lahko še enkrat zatresel mrežo bogatega angleškega tekmeca. Ko se je dvoboj ''lomil'', pa si je Varane znova privoščil hudo napako. Žogo je po udarcu z glavo skušal vrniti vratarju, a je to storil tako slabo, da je njegovo namero prebral Jesus. Brazilec je do žoge prišel pred vratarjem Thibautom Courtoisom in spretno premagal presenečenega Belgijca. 27-letnemu Francozu je bilo tako težko ob storjeni napaki, da bi se najraje v tistem trenutku od sramu in nelagodja "pogreznil v zemljo". Še drugič na tekmi je njegova napaka popeljala City do zadetka.

Soigralci ga niso "vzeli na piko"

Manchester City se bo v četrtfinalu udaril z Lyonom. Foto: Gulliver/Getty Images Izbranci Josepa Guardiole so povišali skupno prednost, Real pa do konca srečanja, čeprav je napadal z vsemi silami, ni več zadel v polno. Ostalo je pri zmagi Cityja z 2:1 in napredovanju gostiteljev, Madridčani pa so se morali zadovoljiti z zgodnjim izpadom iz lige prvakov. Kmalu po tekmi je Varane prevzel odgovornost za neuspeh.

Čeprav spada med najboljše in zelo cenjene branilce na svetu, je v Manchestru ponudil predstavo, po kateri so kar deževale skromne ocene. ''To je moj poraz. Prevzemam odgovornost. Dobro smo se pripravili na tekmo, a nato plačali davek za napake, ki si jih ne bi smel privoščiti. Ne najdem pojasnila. Take stvari se dogajajo v nogometu, to je bil hud večer,'' je potarnal francoski branilec.

Soigralci ga po katastrofalnih napakah niso "vzeli na piko", niti "pribijali na križ". ''Soigralcem sem hvaležen za podporo. Takšne napake se mi niso pripetile pogosto v karieri. Napake delamo po vsem igrišču, v obrambi pa nas lahko stanejo še kako drago,'' je dejal branilec, ki je leta 2018 Franciji pomagal do svetovnega naslova.

Po tekmi je v slačilnici Reala prevladovala tišina. ''Soigralci vedo, kako žalosten in razočaran sem. Moraš imeti trden značaj, da se vrneš boljši in močnejši. To bo zdaj moj cilj,'' je zaupal po nesrečnem koncu sezone 2019/20.

Trener Zinedine Zidane mu je skušal dopovedati, naj čim hitreje pozabi na napaki in se raje spominja vsega lepega, kar je storil za ekipo v sezoni, ko je Real osvojil naslov španskega prvaka. ''Mora ostati miren in dvigniti glavo. To je vse,'' je pojasnil strateg belih baletnikov, ki je prvič, odkar vodi Real, z njim izpadel v izločilnem delu lige prvakov. Zdaj se želi dobro spočiti, nato pa vstopiti v novo sezono z novimi cilji.

Manchester City se bo v četrtfinalu lige prvakov v Lizboni pomeril z Lyonom, dvoboj bo odigran 15. avgusta.