Wanda se končno predala, a ima dober razlog

Wanda in Mauro bosta imela kmalu razlog za slavje:

Čeprav si je Wanda, ki je, bolj kot po nogometnih poslih, znana po svojih vse prej kot sramežljivih fotografijah na Instagramu, želela, da bi se njen soprog, ki je v tej sezoni pri PSG igral kot posojen nogometaš milanskega Interja, vrnil v Italijo, se to zagotovo ne bo zgodilo.

Pri Interju se želijo Argentinca na vsak način znebiti, Wando in Maura pa je prepričala tudi plača, ki so jo pripravljeni plačati Parižani. Argentinec je pri črno-modrih prejemal plačo 5,7 milijona evrov na leto, pri PSG pa bo dobil skoraj še enkrat več. Ne samo to, podpisal bo tudi dolgoročno, štiriletno pogodbo, kar le govori, da so pri PSG zadovoljni z njegovim prispevkom. Icardi je na 31 tekmah dosegel 20 zadetkov in dodal še štiri asistence.

Mauro Icardi je v tej skrajšani sezoni za PSG dosegel 20 zadetkov. Foto: Reuters

Edina težava pri sklenitvi posla je le še zahtevana odškodnina. Inter je sprva zahteval 70 milijonov evrov, a ker si ga, kot rečeno, ne želi več v klubu, je pripravljen spustiti ceno za deset milijonov evrov. PSG ponuja 55 milijonov evrov in dodatnih pet milijonov z bonusi. Vse skupaj "diši" po zeleni luči, družina Icardi pa bo kmalu imela razlog za odprtje šampanjca.

