Pripravite se: slabo vreme bo vse do konca tedna #foto

Po prijetnem prvem delu dneva bodo kraje po Sloveniji v popoldanskih urah zajele plohe in nevihte. Dež nas bo spremljal vse do petka.

Danes dopoldne bo precej sončno, popoldne pa bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, navajajo na agenciji za okolje (Arso).

Prihodnjih nekaj dni plohe in nevihte

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo predvsem na zahodu nadaljevale tudi v večer. Zapihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

V četrtek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne okrepile in razširile. Na vzhodu bo še večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V petek bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, še napovedujejo vremenoslovci.