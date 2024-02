Policisti 13-letnikom pokvarili vožnjo z avtomobilom

V brežiškem naselju Marof so policisti v četrtek okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da ga vozi 13-letnik, ki je prevažal še dva otroka. Na kraj so poklicali starše in avtomobil zasegli. Zoper starša 13-letnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Poleg tega so policisti v Bršljinu v Novem mestu v četrtek okoli 22.30 obravnavali prometno nesrečo. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovoren 31-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 20-letnega voznika.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili še, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,98 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1500 evrov, vozniku motornega vozila pa se izreče tudi 21 kazenskih točk, so še sporočili s policije.