Policist, ki dela z migranti, naj bi se okužil z garjami #video

V policijskih vrstah naj bi se ob postopkih z ilegalnimi migranti letos že drugič okužili z garjami, zelo nalezljivo boleznijo, ki se prenaša s stikom kože. Okužen naj bi bil policist s policijske postaje Šentjernej. In ravno policisti policijske uprave Novo mesto so v zadnjem obdobju najbolj obremenjeni, kar zadeva migrante. Skupaj je do decembra naše meje letos nezakonito prečkalo 15.221 migrantov, v enakem obdobju lani 8.905. Njihovo število se je povečalo za skoraj 71 odstotkov.

Pristojni sicer še ne razkrivajo, kako se je policist okužil z garjami. Lahko bi šlo za neposreden stik z okuženim migrantom ali pa bi se lahko okužil med prevozom.

Ob tem bi lahko bilo okuženih še več policistov

Kot je pojasnila Tatjana Frelih s centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je pomembno zavedanje, da je človek okužen že veliko prej, še preden so opazne spremembe na koži. "Infekcija se širi naprej, še preden mi sploh vemo, da imamo garje," je povedala za oddajo Planet 18.

Od nezakonitega prečkanja meje do azilnega doma, če prošnji ugodijo, lahko migranti hipotetično tako okužijo še koga. Sicer so pravila v azilnem domu jasno določena, vsakega prebivalca pregleda zdravnik. Poleg okužb z garjami so težava tudi uši.

Kot je povedala Katarina Štrukelj, direktorica Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, imajo v primeru, da se pojavi kakršnakoli nalezljiva bolezen, določen protokol. "Takšno osebo se izolira, gre v posebne prostore in je tam toliko časa, dokler bolezenski znaki ne minejo. Prošnja ni sprejeta, dokler oseba ni popolnoma zdrava," je povedala.

Trdovratna bolezen, ki se prenaša s telesnim stikom

Ob tem se postavlja vprašanje, ali imajo vsi policisti, ki so poklicani za ukrepanje z migranti, natančna navodila za svojo varnost. Ali imajo ustrezno zaščito - rokavice, maske in drugo - in seveda, ali se tega na terenu izrecno držijo ali pa so tu in tam bolj sproščeni. To vedo le sami.

Garje so zelo nalezljiva, trdovratna bolezen. Običajno se prenaša s tesnim stikom kože ob kožo. "Bolezen se pojavlja tam, kjer je koža mehkejša, torej na prstih, notranji strani zapestja, na trebuhu. Zdravi se s posebnimi mazili, običajno nekaj dni. Bolj zahtevno je preprečevanje ponovnih okužb in širjenje garij," je še poudarila Frelihova.

V policijskem sindikatu še čakajo, tako kot mediji, na pojasnila ministrstva za notranje zadeve, ali so bili ustrezni ukrepi sprejeti pravočasno. Nacionalni inštitut tudi navaja, da naj bi se v primeru garij zdravil ves kolektiv.