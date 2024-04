Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je soglasno sprejel odločitev, da se preoblikuje v stavkovni odbor, je za STA povedal predsednik sindikata Rok Cvetko. Razlog je nekonsistentnost in neresnost vladne pogajalske skupine v pogajanjih za drugi steber, torej zaposlenih v državni upravi. Cvetko ne izključuje napovedi stavke.

Predsednik policijskega sindikata, ki na sindikalni strani vodi pogajanja o drugem stebru, že drugi teden opozarja, da je vlada s preostalimi stebri dosegla dogovor v vsaj ključnih vsebinskih točkah, medtem ko je državno upravo zapostavljala. Prejšnji teden je to ponazoril rekoč, da so nekatere poklicne skupine dobile "pethodno kosilo, medtem ko je državni upravi vrgla zgolj pomije".

"Ignoranca vlade lahko vodi zgolj in samo v konflikt"

"Dokler bo zadeva interesna, je po moji oceni tudi rešitev tega gordijskega vozla pravzaprav nemogoča," je dejal danes. Vlada bi morala pristopiti k resni, neodvisni in strokovni analizi zahtevnosti delovnih mest v celotnem javnem sektorju in na njeni podlagi postaviti jasna razmerja ter šele nato prenavljati plačni sistem, meni.

"Ta ignoranca vlade lahko vodi zgolj in samo v konflikt," je bil jasen Cvetko. Zagotavlja, da to ugotavljajo tudi drugi sindikati državne uprave. Stavkovni odbor PSS bo zato v naslednjih 14 dneh pripravil podrobno analizo trenutnega stanja in nabor zahtev, ki jih bodo posredovali vladi.

Kdo že stavka v državni upravi?

Policijski sindikat ima veliko vprašanj tudi za notranje ministrstvo in policijo, kar bodo združili z zahtevami, ki jih imajo v stebrnih pogajanjih. STA na pojasnila ministrstva za notranje zadeve in vladne pogajalske skupine še čaka.

Gre za četrti sindikat državne uprave, ki je sprožil stavkovne aktivnosti. Stavkajo namreč že operaterji številke 112, četrto sredo zapored so stavkali na upravnih enotah, pred letom dni pa so stavko že napovedali v sindikatu carinikov. Stopnjevanje stavkovnih aktivnosti so prejšnji teden napovedali tudi v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije.