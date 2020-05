Policija zaradi eksplozije plina v Britofu ovadila Domplan

Kriminalisti so z vložitvijo kazenske ovadbe končali preiskavo lanske eksplozije zemeljskega plina v Britofu pri Kranju. Kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti sta osumljena pravna oseba in zaposleni v tej organizaciji, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po neuradnih informacijah STA je ovaden investitor in upravljavec plinovoda Domplan. Kriminalisti so sum utemeljili s tem, da ni bila odvrnjena nevarnost, ki je nastala s kombinacijo poškodbe na plinski napeljavi zaradi gradbenih del, prisotnosti zemeljskega plina v plinskem omrežju in zemljini ter neizvedbe varnostnih ukrepov pri sanaciji poškodbe.

Promet na območju je namreč kljub vsem tem elementom potekal nemoteno do trenutka, ko je v vodovodnem jašku zaradi človeškega faktorja eksplodiral nakopičen zemeljski plin.

V eksploziji plina je bilo poškodovanih šest ljudi, tudi otroci

Delavec, ki je 3. decembra lani pregledoval napako, je sicer imel upravičen razlog za zadrževanje v vodovodnem jašku in, kot so pojasnili na Policijski upravi Kranj, ni med ovadenimi. V času eksplozije so bili ob robu jaška plinovoda še en delavec in štirje otroci. Vseh šest je bilo poškodovanih in se je zdravilo zaradi opeklin.

Po eksploziji so iz 20 objektov evakuirali 76 ljudi, območje pa je bilo zaradi povečane koncentracije plina in sanacije poškodbe deset dni zaprto. Na kraju je bila zaradi velike nevarnosti za življenje in premoženje ljudi ves čas prisotna tudi policija. Že prve dni so kriminalisti opravili podroben ogled kraja eksplozije in pod površjem našli poškodovan del plinske napeljave, ki so ga nato zavarovali in analizirali.

Kriminalisti ugotovili, da je šlo za neskladno gradnjo

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po prvem odstavku 321. člena kazenskega zakonika. Ta določa, da se, kdor pravočasno ne naznani pristojnemu organu ali organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je treba, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kriminalisti so pri ogledu ugotovili še, da gre v primeru plinovoda za neskladno gradnjo, saj odseka ni bilo v načrtih projekta za izdajo gradbenega dovoljenja, ampak so bila dela izvedena glede na potrebe. Z nepravilnostmi so seznanili pristojni inšpektorat za infrastrukturo, poroča STA.

Po eksploziji so se kresala mnenja o tem, kdo je odgovoren za nesrečo. V podjetju Domplan, kjer skrbijo za kranjski plinovod, so s prstom pokazali na izvajalca del, gradbeno podjetje IMP Promont. Kriminalistična preiskava pa je pokazala, da naj bi bil za dogodek zaradi neodvrnitve nevarnosti odgovoren Domplan. V podjetju se na kazensko ovadbo še niso odzvali.