Uhajanje plina: so delavci poškodovan plinovod kar zasuli? #video

V Britofu pri Kranju so današnje meritve koncentracije plina pokazale, da nevarnosti ni več. Zato so pred nekaj urami po desetih dneh odprli tudi lokalno cesto. Samo za našo televizijo pa je spregovorila direktorica podjetja Domplan, v katero je bil usmerjen prst, da ne obvladuje kranjskega plinovoda.

Direktorica Domplana Vera Zevnik je prvič pokazala fotografije, s katerih je razvidno, da so gradbinci plinovod, ki so ga pred tem poškodovali s stroji, preprosto zasuli nazaj, namesto da bi opozorili na poškodbe in pospešili sanacijo.

Distributerje plina v Sloveniji nadzoruje osem inšpektorjev.

Nadzor Domplana so izvedli že leta 2017, izrednega pa tudi prejšnji teden, a še ni končan. Je pa po tednu dni direktorica Domplana danes prekinila molk in privolila v snemanje pred kamero. In priznala, da pri katastrskih načrtih starejših plinovodov včasih res nastajajo razhajanja z dejanskim stanjem.

''Težave nastajajo še zlasti oziroma izključno pri starejših plinovodih," je povedala direktorica.

V preteklosti namreč infrastrukture niso dosledno vnašali v kataster. Plinovod v Orehovljah je bil zgrajen pred 16 leti. Zdaj bodo, obljubi direktorica, kataster dopolnili oziroma popravili. Je pa lahko načrt napačen še pri katerem starejšem plinovodu.

Puščanje v Orehovljah, pravi Zevnikova, pa ni nastalo zaradi neustreznih načrtov, kot se je namigovalo, ampak zaradi prikrivanja napak gradbinca.

''Tudi v Britofu je bil glavni razlog za nesrečo izvajanje gradbenih del v nasprotju s predpisi in na nevaren način,'' je povedala.

In tukaj ne gre za podjetje, ki gradi plinovod. Ta je že prestal preizkus tesnosti in so ga zato zasuli. Zapletlo pa naj bi se pri gradnji kanalizacije in vodovoda za projekt Gorki, kjer naj bi gradbinci poškodovali plinovod.

''In ko je izvajal gradbena dela, zato da izvede ta vodovodni priključek, je, ker ni ravnal z dolžno skrbnostjo, poškodoval plinovod in je, namesto da bi nas obvestil o poškodbi, plinovod zasul," pravi Zevnikova.

Gradbenik je v primeru projekta Gorki podjetje Riko, kjer do konca preiskave trditev Domplana ne komentirajo. Na inšpektoratu pa pravijo, da morajo napake prijavljati distributerji.

Neuradno, če v Domplanu res niso vedeli, da so gradbinci poškodovali plinovod, krivda morda res ne bo njihova.

''V primeru Britofa pa je največji problem to, da o tem nismo bili obveščeni, da je gradbena jama bila zasuta in ta poškodba prikrita," pravi Zevnikova.

