Koprski policisti so v sodelovanju s kriminalisti in preostalimi enotami policije na območju Slovenije predstavili dve uspešno končani preiskavi v zvezi z veliko oziroma roparsko tatvino. Eden od osumljencev je deloval celo v času prestajanja zaporne kazni v obliki "vikend zapora", v času prostih izhodov. Vlamljal in kradel pa je tudi na območju drugih policijskih uprav.

Policisti so prostost 35-letnemu moškemu odvzeli, zoper njega pa so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve več kaznivih dejanj velike tatvine, je na novinarski konferenci povedal načelnik Policijske postaje Koper Ensad Nadarević.

Med hišno preiskavo stanovanja na naslovu osumljenčevega stalnega bivališča in prostorov v zavodu za prestajanje kazni so policisti zasegli predmete, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja, pa tudi predmete, ki bi bili lahko uporabljeni pri izvedbi kaznivih dejanj.

S preiskavo so ugotovili, da je 35-letni moški utemeljeno osumljen storitve štirih kaznivih dejanj velike tatvine. Vlamljal je v poslovne prostore, od koder je odnesel različne, predvsem tehnične predmete, v enem primeru pa je poskušal vlomiti v stanovanje.

Osumljenec je zdaj priprt, v preteklosti pa je že bil obravnavan za istovrstna kazniva dejanja, zaradi česar je zdaj prestajal zaporno kazen.

Ujel ga je varnostnik

Januarja so koprski policisti ujeli tudi 34-letnega Koprčana, osumljenega roparske tatvine in še petih kaznivih dejanj velike tatvine. Osumljenec je vlomil v enega od gostinskih lokalov v Kopru, kjer ga je zalotil varnostnik in ga kljub upiranju uspel zadržati do prihoda policistov.

Načelnik koprske policijske uprave Ensad Nadarević je povedal, da število kaznivih dejanj zoper premoženje v zadnjih petih letih izrazito ne narašča in da preiščejo okoli 30 odstotkov tovrstnih kaznivih dejanj. Foto: PU Koper

Pri ogledu kraja kaznivega dejanja so osumljenemu zasegli ukradene predmete, vlomilsko orodje in druge predmete, ki nakazujejo na to, da je v preteklosti že izvajal istovrstna kazniva dejanja, več predmetov, ki se povezujejo z vlomi v objekte, pa so našli tudi med hišno preiskavo.

Preiskovalni sodnik koprskega sodišča je za oba osumljenca odredil pripor, je povedal Nadarević.

Načelnik koprske policijske uprave Nadarević je povedal, da število kaznivih dejanj zoper premoženje v zadnjih petih letih izrazito ne narašča in da preiščejo okoli 30 odstotkov tovrstnih kaznivih dejanj.

Policija pojasnjuje, da je preiskava premoženjske kriminalitete zelo odvisna od hitrosti prijave in kakovostno zbranih informacij. Zato pozivajo morebitne oškodovance, da kaznivo dejanje (vlom, tatvino …) čim prej prijavijo, da se na kraju ničesar ne dotikajo, saj lahko s tem uničijo za preiskavo izjemno pomembne sledove, ter da so pozorni na morebitna odklonska ravnanja v okolju in jih čim prej prijavijo na številko 113 ali anonimno na številko 0801200. Prav tako naj ob prijavi kaznivega dejanja povedo policistom čim več podrobnosti o dogajanju, osumljenih ter njihovih vozilih in podobno.