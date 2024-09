V soboto dve roparski tatvini v Ljubljani

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da sta se v soboto v Ljubljani zgodili dve roparski tatvini. V obeh primerih je žrtev obstopila skupina nasilnežev in od nje zahtevala denar. Ker žrtvi denarja nista želeli izročiti, so ju pretepli. Enega od oškodovancev so huje poškodovali.

O prvem dogodku na območju središča mesta je bila policija obveščena v soboto, okoli 18. ure. Štirje osumljenci so od oškodovanca zahtevali denar. Ker jim ga ta ni želel izročiti, so ga začeli pretepati. Pri tem so ga huje poškodovali. Iz žepa so mu odtujili nekaj deset evrov gotovine in peš pobegnili s kraja.

Na podlagi danega opisa in nadaljnjega zbiranja obvestil so policisti vse štiri osumljence prijeli na območju Policijske uprave Koper ter enemu odvzeli prostost. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Drugi napad se je zgodil okoli 22. ure v ljubljanskem parku Tivoli. Po do zdaj zbranih obvestilih je pet oseb obstopilo mlajša oškodovanca in od njiju zahtevalo denar. Ker sta se temu uprla, so enega izmed njiju začeli pretepati in ga lažje poškodovali. Medtem mu je iz žepa padla denarnica z nekaj deset evrov gotovine, ki so jo osumljenci ukradli in peš zbežali s kraja.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka.