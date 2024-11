Rop v središču Ljubljane: ker jim ni želel dati denarja, so ga pretepli

V sredo zvečer so v centru Ljubljane štirje neznanci obkolili oškodovanca in od njega zahtevali denar. Ker se je temu upiral, so ga pretepli, vzeli denarnico in mobilni telefon ter pobegnili s kraja. Oškodovanec je utrpel lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.