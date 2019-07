Policija ugotovila, zakaj je na Ajdovskem zagorel tovornjak #foto

Poljski voznik je med vožnjo po hitri cesti približno pol kilometra pred izvozom Selo opazil, da se izpod zadnjega dela tovornega vozila vali dim. Nato mu je počila zadnja pnevmatika, voznik pa je takoj zapeljal ob rob vozišča, ustavil vozilo in izstopil.

Ogenj se je kmalu začel širiti na prednji del tovornega vozila in na priklopnik, na katerem je imel naloženih sedem večjih kolutov pločevine. Gasilci iz Ajdovščine in Sela so požar pogasili in iz rezervoarja prečrpali več sto litrov goriva. Malo po 22. uri – okrog štiri ure in pol po nesreči – so cesto znova odprli za promet.

Foto: policija

Prometni policisti so pozneje ugotovili, da je zagorelo na zadnji osi tovornega vozila. Pravijo, da je vzrok požara najverjetneje okvara na vozilu.

Tovorno vozilo je v požaru v celoti zgorelo, prav tako je pogorela prednja polovica priklopnega vozila. Zaradi nesreče je po prvih ocenah nastala večja gmotna škoda v višini približno 40 tisoč evrov, sporočajo s policije.