Takšnega šova s tovornjaki v Sloveniji še ni bilo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pivka bo gostila evropsko tekmovanje v trialu s tovornjaki, ki na terenu kljub svoji masi in navidezni okornosti premagujejo skoraj nemogoče ovire. Njihov ples prek skal in skozi blatne luže bo zagotovo paša za oči. Več deset tovornjakov, med njimi za zdaj ni Slovencev, bo v Pivki tekmovalo 17. in 18. avgusta.

Tovornjake izdelujejo za sto tisoče prevoženih kilometrov v službi vsakodnevnega transporta, uporaba tovornih vozil v tekmovalne namene pa je prav zaradi njihove velikosti, izjemne mase in navidezne okornosti vselej osupljiva. Tako je kategorija tovornjakov vsakič izjemno mikavna na vztrajnostnem reliju Dakar, tudi na nedavnem Festivalu hitrosti v Goodwoodu pa je nov Kamazov tovornjak z drsenjem požel buren aplavz.

Foto: Europe Truck Trial Čez drn in strn z večtonskimi tovornjaki

Zanimiv šov tovornjakov bo avgusta prispel tudi v Slovenijo. Okolica Vojaškega muzeja v Pivki bo namreč prvič gostila evropsko serijo tekmovanj v trialu s tovornjaki, ki prav letos praznuje tridesetletnico svojega obstoja. Prireditev bo 17. in 18. avgusta.

Podobno kot pri motociklih je bistvo triala tudi tu enako: treba je premagovati navidezno neprevozne ovire, biti pri tem kar najbolj natančen in spreten ter se izogibati napakam. Na štartu prireditev se zbere po več deset tovornih vozil. Letos so prireditve bile že v Belgiji, Franciji, Nemčiji in Avstriji. Po slovenski postojanki se bo sezona septembra sklenila spet v Nemčiji.

Tovornjaki imajo tudi do 16 koles in so pripravljeni za premagovanje ovir

V kategoriji štiriosnih tovornjakov letos vodita Nemca Marcel Schoch in sovoznik Johannes Stumpp. Njun MAN TGS 35.480 poganja motor z močjo 353 kilovatov, njegova medosna razdalja pa znaša 6,17 metra. Tak tovornjak je tudi 2,5 metra širok. Nekoliko manjši, a še močnejši (426 kW), je Mercedes-Benzov tovornjak drugouvrščenega Alexandra Buddeja.

V kategoriji proto vodi Jean-Claude Chappeluz s prototipnim tovornjakom na osnovi unimoga. To je z dvema osema še precej okretnejše vozilo, ki ga poganja 100-kilovatni motor. Medosna razdalja je pri njem 2,9 metra. Tovornjak drugouvrščenega Francka Manenta je še skrajnejši – to je predelan tovornjak znamke Ural, ki ima pogon 6x6 in moč motorja 380 kilovatov.

Foto: Europe Truck Trial

Foto: Europe Truck Trial

Foto: Europe Truck Trial

Foto: Europe Truck Trial

Foto: Europe Truck Trial

Foto: Europe Truck Trial