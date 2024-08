V tem tednu je policijski helikopter v gore poletel že 11-krat, prejšnji teden je bilo reševanj 19, so sporočili iz Policije. Možje v modrem zato izpostavljajo obremenjenost posadk in reševalcev ter opozarjajo tudi na dejstvo, da je v gorah umrlo že pet ljudi.

V sredo so pri GRZS dobili kar šest klicev na pomoč. Prvič so se policisti s helikopterjem morali odpraviti na Kredarico zaradi onemoglosti pohodnika. Sledila je intervencija na območju slapu Kozjak, kjer pa je francoska pohodnica na kraju odklonila helikoptersko pomoč. V steni Velikega Draškega vrha je ekipa pozno popoldan zatem reševala zaplezani osebi, na območju Korošice pa onemoglo pohodnico. Še dve prijavi za reševanje sta bili med čakanjem na umiritev vremena zaradi neviht preklicani. V enem primeru gre za prijavo zaradi strahu pred bližajočo nevihto na Mangartu, v drugem pa za izgubljeni pohodnici med Krmo in Staničevim vrhom.

Nevihta presenetila ljudi v gorah

Včeraj je pohodnikom ogromno težav povzročila nevihta, ki se je ponekod razbesnela tudi v gorah. Pri reševanju na Draškem vrhu sta bili plezalki okoli 16. ure, približno 250 metrov pod vrhom gore, ko sta opazili da se bliža nevihta, zaradi česar sta poklicali pomoč. Helikopter ju je lahko rešil šele okoli 19. ure, ko so se razmere umirile.

V spodnjih štirih fotografijah, ki jih je posnel pripadnik Policije, si lahko ogledate reševanje dveh plezalk.

Enako sta zaradi bližajoče nevihte na pomoč poklicali tudi pohodnici na Mangartu, ki pa ju kasneje ni bilo potrebno reševati s helikopterjem.

Policija opozarja: razmislite, premislite in načrtujte

Glede na veliko število nesreč v gorah in klicev pohodnikov, da so v brezizhodnih situacijah, policija ponovno poziva k odgovornosti, previdnosti in premišljenim odločitvam. "Upoštevajte vreme, načrtujte turo, imejte ustrezno opremo in obutev, dodatna oblačila, dovolj vode, kondicijo, hodite vsaj v dvoje. Domače seznanite s turo, imejte napolnjen telefon in vklopljene lokacijske podatke. V poletnem času pa sledite načelu, da se v gore hodi zgodaj in da ste do popoldneva, ko se poletne nevihte rade razbesnijo na varnem in po možnosti že v dolini. Opazujte nebo in oblake, ob bližajoči nevihti pa se izogibajte izpostavljenim točkam in objektom, poiščite varno zavetje in počakajte, da se razmere umirijo. Če se znajdete na robu police je dobro, da se pripnete z vrvjo,« so poudarili pri policiji.