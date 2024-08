Pravnomočna obtožnica zoper deset ljudi, obtoženih zlorabe prostitucije

Obtoženi so v prostitucijo po navedbah tožilstva prisilili 46 žensk in vsaj enega moškega. V prodajo spolnih storitev so bili prisiljeni v obdobju od septembra 2020 do aretacije obtoženih decembra lani. Prostitucija se je odvijala v najetih stanovanjih in hišah po Ljubljani in v okolici, navaja Večer.

Koliko so obtoženi zaslužili s prisilnimi spolnimi storitvami, ni natančno znano, zaslužki pa po pisanju Večera niso bili nizki. Ena od žrtev prisilne prostitucije pa je tajnemu delavcu policije med preiskavo priznala, da je delala več kot deset ur dnevno oziroma dokler je imela stranke.

Žrtve naj bi ves denar izročale 44-letni državljanki Slovenije, ki trenutno prestaja zaporno kazen. 44-letnica je bila po navedbah policije glavna pomočnica 65-letnika iz Ljubljane, ki je na različne načine in pod pretvezo zvabil žrtve v Slovenijo, nato pa jih je prisilil v prostitucijo. Žrtve so prihajale iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Dominikanske republike in Slovenije.

Dva od obtoženih sta poleg zlorabe prostitucije obtožena tudi trgovanja z drogo. Na Logu pri Brezovici sta gojila konopljo, prodajala pa tudi kokain, izhaja iz obtožnice.

Ovadili 27 članov kriminalne združbe

Ljubljanska policija je preiskavo sicer končala decembra lani, policisti so ovadili 27 članov kriminalne združbe za 113 dejanj s področja organizirane kriminalitete.

Policija je opravila 22 hišnih preiskav pri 27 osumljencih in zasegla različne elektronske naprave, sezname, pripomočke za nudenje spolnih uslug, okoli 30 tisoč evrov gotovine, nekaj zlatih ploščic in potrdila o naložbenem zlatu. Zasegli so tudi dva prirejena prostora za gojenje konoplje, v katerih je bilo 24 sadik, 745 gramov posušene konoplje, pet gramov kokaina, 136 tablet MDMA (extasy), pet mililitrov konopljine smole, deset gramov neznane snovi in 93 različnih tablet.

Pri različnih osumljencih so kriminalisti zasegli tudi več kosov prepovedanega orožja, in sicer eno avtomatsko pištolo z dušilcem, dva revolverja, štiri polavtomatske pištole, polnokovinsko skrito pištolo, več kot 200 nabojev za pištole in ročno bombo M-75.