V Slovenijo zvabili 43 žrtev. Novačili so jih za prostitucijo.

Policisti so zaključili dolgotrajno preiskavo kriminalne združbe, katere člani so se ukvarjali s kaznivimi dejanji trgovanja z belim blagom, prostitucijo ter nezakonitim prehajanjem državne meje in prodajo prepovedanih drog. Pridobljeni denar so nato vlagali v legalne posle. V preiskavi, v kateri so sodelovale različne policijske uprave, so ugotovili, da so člani kriminalne združbe v Slovenijo zvabili 43 žrtev, ki so jih novačili za prostitucijo.

Preiskavo in delo policije v zvezi z izpostavljeno problematiko so predstavili Stojan Belšak iz Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana, Damjan Apollonio iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in Peter Skerbiš iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi.

Ugotovili so, da je vodja kriminalne združbe 65-letni moški, ki je pod pretvezo vabil žrtve, da so se morale prostituirati na različnih lokacijah na območju Ljubljane. Njegova glavna pomočnica je bila 44-letna državljanka Slovenije, ki trenutno prestaja zaporno kazen. Kaznivo dejanje je izvrševala iz zapora, in sicer na prostih izhodih.

Večina žrtev iz Srbije in BiH

Žrtve so večinoma novačili prek spleta in jim obljubljali bogato plačilo. Bile so iz Srbije in BiH, ena iz Slovenije ter ena iz Dominikanske republike. Stare so bile med 20 in 30 let, nekatere tudi starejše. Niso jim neposredno jemali zaslužka, vendar niso delale tega, kar so jim obljubili. V oglasih so namreč navedli, da bodo izvajale masažo.

Na širšem območju Policijske uprave Ljubljana je prejšnji torek potekalo več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj iz skupine kaznivih dejanj zoper človečnost, javni red in mir, človekovo zdravje ter spolno nedotakljivost. Zasegli so veliko različnih predmetov ter večje količine droge in orožja. Pridržali so 12 osumljencev.