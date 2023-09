Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podatki kažejo znaten porast števila ukrajinskih prostitutk, so navedli na statističnem uradu. Foto: Shutterstock

Število uradno registriranih prostitutk v Nemčiji se je lani povišalo na 28.280, kar je 19 odstotkov več kot leto prej, je ta teden objavil nemški državni statistični urad. Statistiki so porast pripisali popolni odpravi vseh koronavirusnih omejitev v aprilu 2022.

Podatki za leto 2019, preden je pandemija covid-19 povzročila številne omejitve in zaprtja, kažejo, da je bilo v Nemčiji kot spolni delavec registriranih 40.370 oseb, je navedla nemška tiskovna agencija dpa.

Prostitucija je v Nemčiji zakonita od konca druge svetovne vojne, leta 2017 pa so v državi sprejeli zakon o zaščiti prostitutk, po katerem morajo biti ta dejavnost in osebe, ki delajo v tej najstarejši obrti na svetu, registrirane. Vseeno to ne preprečuje nezakonitih aktivnosti ponujanja spolnih uslug.

Vse več ukrajinskih prostitutk

Podatki kažejo znaten porast števila ukrajinskih prostitutk, so navedli na statističnem uradu. Leta 2022 jih je bilo registriranih 470, leta 2021 pa 180, kar predstavlja 161-odstotni skok.

Lani je 5.200 spolnih delavk imelo nemško državljansko, kar je 18 odstotkov vseh. Največ jih sicer prihaja iz Romunije (35 odstotkov), Bolgarije (11 odstotkov) in Španije (šest odstotkov).

Po podatkih statističnega urada se je lani povečalo tudi število objektov za prostitucijo, kot so bordeli. Lani je bilo uradno registriranih 2.310 objektov, medtem ko jih je bilo leto prej 2.290.

Statistiki so ob tem poudarili, da neregistrirana prostitucija ni vključena v statistiko.