Grožnje z nožem na Bavarskem dvoru: policija neučinkovita

O ugotovitvah komisije, ki je po incidentu preverila uporabo prisilnih sredstev, je prvi poročal časnik Dnevnik. Komisija je, kot so za STA potrdili tudi na policiji, ugotovila, da je bila v tem primeru uporaba prisilnih sredstev zakonita.

Moški je vzbujal sum, da bo storil kaznivo dejanje

Moški je v rokah držal dva noža, z obnašanjem, ravnanjem in zadrževanjem na javnem kraju pa je vzbujal sum, da bo storil kaznivo dejanje ali prekršek. V postopku pred policisti ni sodeloval, zato so policisti izvedli več ukrepov, s katerimi so zmanjšali stopnjo nevarnosti in zagotovili varnost občanom, so zapisali na policiji.

Kot so pojasnili, je komisijo, ki je preverila policijski postopek, imenoval generalni direktor policije, pri čemer gre za ustaljeno prakso preverjanja zakonitosti in strokovnosti izvedenih pooblastil policistov.

Uporaba več prisilnih sredstev je bila zakonita

Komisija je po njihovih navedbah ugotovila, da so policisti v dogodku uporabili več prisilnih sredstev (električni paralizator, plinski razpršilec, policijsko palico, telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje).

Njihova uporaba je bila zakonita. Prav tako je bila uporaba posameznih sredstev strokovna, a kot ugotavlja komisija, neučinkovita, pri čemer so izpostavili plinski razpršilec in palico.

Uporaba električnega paralizatorja je bila nestrokovna

Medtem je bila po oceni komisije uporaba električnega paralizatorja nestrokovna, saj bi ga policist, ko je ugotovil, da je njegova uporaba neučinkovita, morala takoj uporabiti še enkrat, s čimer bi povečala možnost učinkovitosti uporabe, so ugotovitve še povzeli na generalni policijski upravi.

Napovedali so, da bodo postopek in ugotovitve komisije obravnavani in predstavljeni policistom v sklopu rednih usposabljanj, predvsem s poudarkom na zagotavljanju varnosti v postopkih.

Policija je bila po posredovanju deležna kritik. Policisti pa so v odzivu poudarili, da so komentarji v smislu, da policisti na kraju niso opravili svojega dela, neprimerni, podcenjujejo policijski poklic in vlogo organizacije v družbi ter kažejo na nepoznavanje osnov policijskega dela.

23-letnik je krivdo priznal

Triindvajsetletnik, ki je krivdo na sodišču priznal, še čaka na izrek kazenske sankcije. Kot sta konec julija poročala časnika Dnevnik in Večer, mu tožilstvo očita kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ki opravlja naloge varnosti. Zanj so predlagali leto in pol zapora v obliki psihiatričnega zdravljenja.