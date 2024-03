Strokovnjak o incidentu v središču Ljubljane: Po vojni smo vsi lahko generali

"Živimo v demokratični družbi in policija je pod drobnogledom javnosti. Včasih policist naredi še korak več, da z določenimi milejšimi prisilnimi sredstvi ali ukrepi omilil oziroma rešil situacijo. Res pa je, da se je to dogajalo v centru Ljubljane, vsem na očeh, določeni aspekti življenja so bili moteni, med državljani se ob tem vzpostavi občutek nelagodja. Vse to so dejavniki, ki so na tehtnici in ki jih mora upoštevati vodja akcije, ki se na kraju odloča kako in kaj. Verjetno bi se dalo to hitreje rešiti, a po vojni smo lahko vsi generali," je včerajšnji incident na Bavarskem dvoru, ko je 23-letnik grozil z nožema, komentiral strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta.

Bavarski dvor v Ljubljani so v sredo popoldne preplavile modre luči, promet se je ustavil, dogajanje pa je privabilo množico radovednih pogledov. 23-letni moški je z dvema nožema grozil mimoidočim, ob prihodu policije se na njihova opozorila ni odziva. Po uri pogajanj je specialna enota policije moškega onesposobila.

Zbrana množica je dokumentirala vsak trenutek, nekateri so dogodek na svojih družbenih omrežjih prenašali celo v živo. Ljudje so lahko v realnem času spremljali vsak korak storilca in policije. Dan po dogodku so se pojavile kritike na račun posredovanja policije, ko so recimo storilca dvakrat poskušali onesposobiti z električnim paralizatorjem, a ta ni deloval.

"To je fizikalno logično. Glede na to, da je imel storilec na sebi ohlapna oblačila in vezir na obrazu, predvidevam, da se je ob uporabi paralizatorja električni tok ustavil na ohlapnih oblačilih in ni prišel v stik s telesom. To pomeni, da tokokrog ni vzpostavljen in paralizator zaradi tega ne deluje," je za Siol.net pojasnil Denis Čaleta, strokovnjak za varnostna vprašanja in predsednik Inštituta za korporativno varnost.

Čaleta: Bilo je kot v gledališču

V tem primeru je šlo za tako imenovano amok situacijo. "To so situacije, ki so relativno psihično nestabilne in takoj na začetku je težko oceniti, ali je človek oborožen samo s hladnim orožjem, v tem primeru noži, ali mogoče še nosi kaj pod tem puloverjem, ki je bil zelo ohlapen, recimo kakšno eksplozivno sredstvo. Na vse to je treba biti pozoren pri posredovanju. Kar se tega tiče, je absolutno zaželeno, da je krog okoli situacije tem večji. V tem primeru pa so bili ljudje zelo blizu, bilo je kot neko gledališče," poudari Čaleta.

Mlajši moški je noža izpustil ko je na kraj prispela oseba, ki je z njim v sorodu. Foto: Bojan Puhek

Po besedah Čaleta je vodja intervencije skušal situacijo skozi pogovor pomiriti do te mere, da se reši. Med samim posredovanjem je zadeva sicer eskalirala, ko je moški hitreje stopil proti policistom in ko so ti dvakrat neuspešno uporabili električni paralizator, potem pa se je spet malo umirila.

"Ob tem se postavi tudi vprašanje, ali so bili ljudje na licu mesta ustrezno usposobljeni za uporabo prisilnih sredstev. Je pa dejstvo, da stoodstotne varnosti ni oziroma tudi o uporabnosti sredstev ne moremo biti stoodstotno prepričani, kot smo recimo laično ugotovili, zakaj paralizator najverjetneje ni deloval. Zakaj so še drugič uporabili paralizator, če že prvič ni deloval, je težko reči. Če bi bile vse aktivnosti, ki jih je izvajal moški bolj agresivne, pa sem prepričan, da bi ga že prej onesposobili in bi policija uporabila še kakšno drugo prisilno sredstvo. Nenazadnje je bilo najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse udeležence ter javni red in mir," sklene Čaleta.

Uvedeni so bili klasični nadzorni postopki zaradi uporabe prisilnih sredstev. Primer nedelovanja električnih paralizatorjev bo obravnavala posebej ustanovljena komisija.

23-letnika so onesposobili pripadniki specialne enote in ga naložili v reševalno vozilo. Foto: Bojan Puhek

Policija je 23-letnika zaradi podobnega incidenta obravnavala že leta 2020. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana gre za osebo, ki potrebuje zdravniško pomoč. Foto: Bojan Puhek