Poklukar na Malti o implementaciji pakta o migracijah in azilu

Notranji minister Boštjan Poklukar je danes obiskal Malto, kjer se je sestal z malteškim kolegom Byronom Camillerijem in izvršno direktorico Agencije EU za azil (EUAA) Nino Gregori. V ospredju pogovorov so bile migracije, zlasti priprave na implementacijo pakta o migracijah in azilu ter boj proti terorizmu in kibernetski kriminaliteti.

Ministra sta se strinjala, da se obe državi srečujeta s podobnimi izzivi, predvsem na področju migracij, ki zahtevajo skupen in hiter odziv. Prepričana sta, da je ključno sodelovanje s tretjimi državami, ki pomembno vpliva na zmanjševanje migracijskih tokov.

Posebno pozornost sta namenila paktu o migracijah in azilu, kjer države članice povezuje isti cilj, tj. popolno izvajanje in zbliževanje azilnih in migracijskih sistemov v vseh državah članicah, je sporočilo notranje ministrstvo.

"Temu mora slediti vzpostavitev učinkovitega in zanesljivega informacijskega sistema, saj je interoperabilnost eden ključnih elementov pri izvajanju pakta," je poudaril Poklukar. Dodal je, da Slovenija na nacionalni ravni krepi dejavnosti za hiter in učinkovit prenos novega pravnega okvira EU v nacionalno zakonodajo.

Sodelovanje med Slovenijo in EUAA dobro in učinkovito

Poklukar in Gregorijeva sta medtem ocenila, da je sodelovanje med Slovenijo in EUAA dobro in učinkovito. Poleg rednih aktivnosti, v katerih strokovnjaki notranjega ministrstva sodelujejo že od ustanovitve agencije, se je sodelovanje še dodatno okrepilo decembra 2022 s sklenitvijo operativnega načrta, na podlagi katerega agencija Sloveniji do konca junija letos nudi operativno podporo na področju azila, sprejema in začasne zaščite.

Ob tej priložnosti se je minister zahvalil agenciji za njeno podporo. "Vaša podpora je za nas zelo koristna, saj je prinesla pomoč, nove izkušnje in predloge za izboljšanje nekaterih delovnih procesov, ki jih bomo prenesli v redno prakso," je dodal.

Tudi Poklukar in Gregorijeva sta razpravljala o paktu o migracijah in azilu, pri čemer je izvršna direktorica EUAA dejala, da bo agencija zagotavljala polno podporo državam članicam Unije pri usklajenem uvajanju novih pravil v prakso.